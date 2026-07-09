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"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

Виталий Кирсанов
9 июля 2026, 16:54
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Санта Димопулос благодарна мужу за годы, проведенные вместе, а также за рождение дочери.
Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем
Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

  • О расставании артистка сообщила еще весной 2024 года
  • Димопулос сохранила с бывшим мужем теплые и уважительные отношения

Украинская певица Санта Димопулос впервые рассказала о причинах развода с бизнесменом Игорем Кучеренко, с которым состояла в браке 11 лет.

За годы совместной жизни супруги воспитывали дочь Софию. О расставании артистка сообщила весной 2024 года, однако тогда предпочла не раскрывать подробностей, лишь отметив, что ей удалось сохранить с бывшим супругом теплые и уважительные отношения.

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Недавно в Instagram Stories исполнительница впервые откровенно высказалась о своем решении. По словам Димопулос, именно она стала инициатором развода. Артистка призналась, что долго размышляла над этим шагом, и окончательное решение далось ей нелегко.

Как отметила певица, развод не был направлен против бывшего мужа. Напротив, она считает этот этап своей жизни важным и благодарна за годы, проведенные вместе, а также за рождение дочери.

"Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один день и не один месяц. И это не был выбор против кого-либо. Это был выбор в пользу себя", - прокомментировала артистка.

'Выбор в пользу себя': Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем
Фото: instagram.com/stories/santadimopulos

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О персоне: Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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