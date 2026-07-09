Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

Недавно квартира Елены Кравец пострадала от российского удара по столице.

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Елена Кравец увезла детей из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

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Елена Кравец показала детей, которых увезла из Киева

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Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, чья семья недавно пережила массированную российскую атаку на Киев, отправилась с детьми на отдых. Об этом знаменитость сообщила в Instagram.

Совсем недавно квартира артистки пострадала во время массированного обстрела Киева, поэтому ради безопасности и восстановления сил она решила вывезти младших детей из шумной столицы.

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Компанию звездной маме составили ее 9-летние близнецы Катя и Ваня. Для короткой передышки после ужасных событий они выбрали загородный комплекс неподалеку от Киева, расположенный среди густого леса.

Дети Елены Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Недалеко от Киева приехали отдохнуть. Это место спасло нас и дало хоть немного выспаться. Здесь домики, чан, бассейн", - поделилась артистка.

В своих соцсетях Кравец опубликовала атмосферные кадры семейного отдыха. Актриса показала, как они наслаждаются природой, проводят время возле бассейна и расслабляются в специальном чане с целебными травами. Екатерина и Иван весело прыгали и купались, пока Елена наблюдала за ними.

Катя и Ваня - двойняшки Елены Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

Напомним, ранее Елена Кравец показывала последствия атаки РФ, во время которой в ее квартире выбило окна. Также знаменитость публиковала жуткие кадры разрушенного соседнего многоэтажного дома, возле которого были видны сгоревшие автомобили и обломки, а на месте уже работала спецтехника. Актриса призналась, что ее семья уцелела только чудом.

Елена Кравец / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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