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"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

Виталий Кирсанов
9 июля 2026, 15:56
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Говоря о перспективах окончания войны, YARMAK подчеркнул, что Украине предстоит пройти непростой путь.
YARMAK высказался о завершении войны
YARMAK высказался о завершении войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmak_music

Что сказал YARMAK:

  • Важно доносить до общества правильные ценности и смыслы
  • Украинцы расплачиваются за ошибки, которые накапливались десятилетиями

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK (настоящее имя - Александр Ярмак) поделился своим мнением о войне в Украине и рассказал, что, по его убеждению, необходимо для ее завершения.

Во время участия в авторском проекте певицы Тины Кароль "Дім звукозапису" музыкант отметил, что в условиях сложной ситуации с мобилизацией особенно важно доносить до общества правильные ценности и смыслы. По его словам, значительную роль в этом играет культура.

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"Большинству моих фанатов не нужно объяснять, почему мы боремся за нашу страну. Потому что они росли на этом, пропускали все это через себя", - отметил он.

Говоря о перспективах окончания войны, артист подчеркнул, что Украине предстоит пройти непростой путь.

"Важно доносить до людей то, что, если мы хотим, чтобы наше государство состоялось (а оно еще до конца не состоялось, мы балансируем на грани), для того чтобы эта война закончилась, этот путь необходимо пройти. Это очень болезненный и тяжелый путь с огромными потерями, но по-другому государства не становятся", - заявил музыкант-воин.

YARMAK также отметил, что сегодня украинцы вынуждены защищать свою страну и, по его мнению, расплачиваются за ошибки, которые накапливались на протяжении десятилетий.

В настоящее время Александр Ярмак проходит военную службу и является командиром подразделения DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis.

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О персоне: YARMAK

YARMAK (Александр Ярмак) - украинский рэпер. Вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны, принимал участие в боях на Харьковском направлении. Служит аэроразведчиком, с 2023 года возглавил взвод операторов FPV-дронов.

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