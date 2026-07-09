"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

Говоря о перспективах окончания войны, YARMAK подчеркнул, что Украине предстоит пройти непростой путь.

https://stars.glavred.info/ochen-tyazhelyy-put-izvestnyy-reper-voin-vyskazalsya-o-zavershenii-voyny-10779281.html Ссылка скопирована

YARMAK высказался о завершении войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmak_music

Что сказал YARMAK:

Важно доносить до общества правильные ценности и смыслы

Украинцы расплачиваются за ошибки, которые накапливались десятилетиями

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK (настоящее имя - Александр Ярмак) поделился своим мнением о войне в Украине и рассказал, что, по его убеждению, необходимо для ее завершения.

Во время участия в авторском проекте певицы Тины Кароль "Дім звукозапису" музыкант отметил, что в условиях сложной ситуации с мобилизацией особенно важно доносить до общества правильные ценности и смыслы. По его словам, значительную роль в этом играет культура.

видео дня

"Большинству моих фанатов не нужно объяснять, почему мы боремся за нашу страну. Потому что они росли на этом, пропускали все это через себя", - отметил он.

Говоря о перспективах окончания войны, артист подчеркнул, что Украине предстоит пройти непростой путь.

"Важно доносить до людей то, что, если мы хотим, чтобы наше государство состоялось (а оно еще до конца не состоялось, мы балансируем на грани), для того чтобы эта война закончилась, этот путь необходимо пройти. Это очень болезненный и тяжелый путь с огромными потерями, но по-другому государства не становятся", - заявил музыкант-воин.

YARMAK также отметил, что сегодня украинцы вынуждены защищать свою страну и, по его мнению, расплачиваются за ошибки, которые накапливались на протяжении десятилетий.

В настоящее время Александр Ярмак проходит военную службу и является командиром подразделения DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Яна Глущенко откровенно рассказала о своем комплексе, который планирует исправить с помощью пластической операции. В разговоре со Славой Деминым артистка призналась, что хочет убрать второй подбородок.

Также Алла Пугачева, выступившая в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения, покинула Кипр ради Лаймы Вайкуле. Накануне старта грандиозного праздника музыки исполнительница с удовольствием изучает городские улочки.

Читайте также:

О персоне: YARMAK YARMAK (Александр Ярмак) - украинский рэпер. Вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны, принимал участие в боях на Харьковском направлении. Служит аэроразведчиком, с 2023 года возглавил взвод операторов FPV-дронов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред