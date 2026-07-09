"Что ты чудишь": известный актер жестко разнес Цимбалюка и Денисенко

Олег Загородний раскритиковал коллег за отсутствие четкой гражданской позиции и демонстрацию роскошной жизни во время войны.

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Наталка Денисенко и Тарас Цимбалюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Олег Загородний прошелся по Тарасу Цимбалюку

Сколько зарабатывает Тарас Цимбалюк

За что досталось Наталке Денисенко и ее избраннику

Украинский актер Олег Загородний резко раскритиковал своих коллег Тараса Цимбалюка и Наталку Денисенко. В интервью Алине Доротюк он высказался о сомнительной гражданской позиции знаменитостей.

По мнению Загороднего, человек с такой медийностью, влиянием и доходами обязан делать для страны в разы больше. Он напомнил, что, по данным Forbes, один съемочный день Цимбалюка стоит до 60 тысяч гривен.

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"Знаю Тараса лично. Не понимаю его. Что ты чудишь, чувак? У тебя есть такие возможности изменить эту страну и этот мир. Что ты делаешь?" - эмоционально высказался актер.

Загородний подчеркнул, что Цимбалюк, обладая колоссальными ресурсами, демонстрирует лишь атрибуты красивой жизни, пока на фронте не хватает техники.

Тарас Цимбалюк - сколько зарабатывает / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Что мы слышим о Цимбалюке? 50–60 тысяч в день. Знаю, что у него все расписано. Новый Range Rover. Одежда - Vetements и Balenciaga. Футболка может стоить 500 евро. А сколько десятков автомобилей он передал за месяц? Есть где-нибудь какая-либо информация?" - задался вопросом артист, добавив, что личной неприязни к коллеге у него нет.

Помимо этого, под волну критики Олега Загороднего попала и подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко. Ее он упрекнул за то, что она активно транслирует в Instagram лакшери-отдых за границей со своим женихом Юрием Савранским, который, по его собственным словам, освобожден от службы в армии по состоянию здоровья.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Юрий Савранский

"Что вы делаете? У вас есть такая сила. Куда вы ведете украинское общество?" - обратился к паре Загородний.

В завершение актер призвал продюсеров менять приоритеты в индустрии и обращать внимание на артистов с незапятнанной репутацией. В качестве примера он привел Владимира Ращука и Андрея Фединчика, которые пошли защищать родину в рядах ВСУ.

Тарас Цимбалюк инфографика / Главред

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О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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