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"В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном

Кристина Трохимчук
8 июля 2026, 17:06
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Ведущая показала, куда отправилась из столицы.
Леся Никитюк уехала из Киева
Леся Никитюк уехала из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк уехала из Киева
  • Где сейчас популярная ведущая

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк приняла решение временно уехать из Киева вместе со своим годовалым сыном Оскаром. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Причиной отъезда могли стать участившиеся воздушные тревоги и непрекращающиеся атаки на столицу. Ради безопасности и спокойствия ребенка знаменитость отправилась на летние каникулы к родителям в Хмельницкий. Первыми кадрами поездки Никитюк традиционно поделилась в своих Stories, показав подписчикам пейзажи из окна автомобиля.

видео дня
Леся Никитюк - где сейчас
Леся Никитюк - где сейчас / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Дорога на Хмельнитчину... В Киеве побыла. Спасибо", - лаконично подписала снимок дороги ведущая.

По прибытии в родной город знаменитость показала кадры прогулки по родительскому подворью. На опубликованном фото Никитюк запечатлена вместе с маленьким Оскаром на фоне цветущего сада.

"Мое солнышко", - трогательно прокомментировала снимок с сыном звездная мама.

Леся Никитюк - сын Оскар
Леся Никитюк - сын Оскар / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Несмотря на то, что жених Никитюк уже не боится показывать лицо ребенка и недавно опубликовал снимок, на котором его видно практически полностью, Леся не поддерживает этот тренд. На новых кадрах она по-прежнему предпочитает показывать сына со спины, оберегая его от лишнего внимания.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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