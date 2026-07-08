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Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в Париже

Кристина Трохимчук
8 июля 2026, 10:02
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София Евдокименко попала в список самых стильных гостей престижного модного события в наряде за астрономическую сумму.
Соня Евдокименко - Неделя моды в Париже
Соня Евдокименко - Неделя моды в Париже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко, София Ротару

Вы узнаете:

  • София Евдокименко появилась на Неделе моды в Париже
  • Сколько стоил роскошный аутфит модели

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, произвела фурор на Неделе высокой моды в Париже. Ее эффектный образ стоимостью более 1,7 миллиона гривен привлек внимание зарубежных модных изданий, сообщает OBOZ.ua.

Американское модное издание The Zoe Report включило украинку в подборку самых стильно одетых гостей мероприятия. Журналисты выделили Софию благодаря яркому театральному силуэту на показе Schiaparelli.

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Образ Сони Евдокименко за 1.7 миллиона гривен
Образ Сони Евдокименко за 1.7 миллиона гривен / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

"Среди них была инфлюенсерша и модель София Ив, которая надела смелый красный топ с баской и крупными рюшами, обрамлявшими плечи и талию", - отметили в модном издании.

Соня Евдокименко на Неделе моды
Соня Евдокименко на Неделе моды / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Для модного выхода София выбрала эксклюзивный тотал-лук, общая стоимость которого превышает 40 тысяч евро (более 1,7 миллиона гривен). Наряд состоял из красного безрукавного топа в рубчик за 4800 евро, который модель оригинально надела задом наперед, кремовых широких брюк со складками и черным поясом за 2900 евро, а также бежевых замшевых туфель.

Соня Евдокименко на показе Schiaparelli
Соня Евдокименко на показе Schiaparelli / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Свой образ Евдокименко дополнила двумя массивными золотыми браслетами в виде кисточек стоимостью 7500 евро каждый и небольшой золотой металлической сумочкой в форме ладони с сердцем на цепочке стоимостью 14 тысяч евро. Таким образом только аксессуары в образе внучки Ротару потянули на 29 тысяч евро (почти 1,5 миллиона гривен).

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О персоне: Соня Евдокименко

Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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