"Там ближайшие родственники": военный Ласточкин рассказал об отце и брате в РФ

Игорь Ласточкин, который служит в ВСУ, не общается с родственниками в стране-агрессоре.

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Игорь Ласточкин сейчас про семью в РФ / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Отец и брат Игоря Ласточкина живут в РФ

Что комик думает по этому поводу

Популярный украинский комик Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину на фронте, откровенно рассказал о своей семейной ситуации. В интервью ТСН знаменитость поделился, что его отец и брат до сих пор остаются в РФ.

Ласточкин рассказал, что после начала полномасштабного вторжения его родственники так и не осудили преступления РФ в Украине. Тем не менее артист надеется, что отец и брат не помогают российской армии и не собираются в нее вступать.

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Как изменился Игорь Ласточкин / скрин из видео

"У меня там ближайшие родственники - отец и брат. Они не воюют, я надеюсь. Возможно, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем, которые пересекли границу с Украиной", - высказался Игорь.

Комик также отметил, что уже пытался услышать от родных четкую позицию по поводу действий президента РФ Владимира Путина, но не получил прямого ответа. Ранее шоумен признавался, что после начала полномасштабной войны прервал связи с родственниками из РФ.

Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин / скрин из видео

"Я прямо переспрашивал: "Путин (популярное оскорбительное выражение в сторону президента РФ)?". Прямого ответа не последовало", - высказался Ласточкин.

Игорь Ласточкин / инфографика: Главред

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