Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

Виктории Билан-Ращук понадобилась помощь врачей.

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Виктория Билан-Ращук в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктория Билан

Вы узнаете:

Виктория Билан-Ращук оказалась в больнице

Что произошло с актрисой

Известная украинская актриса Виктория Билан-Ращук, звезда фильмов "Поезд к Рождеству" и "Жены на тропе войны", неожиданно оказалась в больнице. Знаменитость напугала своих подписчиков, опубликовав в Instagram кадры прямо из медицинской палаты.

На фотографии заметно, что знаменитости делали пункцию коленного сустава. Что именно стало причиной экстренного обращения к медикам, актриса пока уточнять не стала. Тем не менее, она поспешила публично поблагодарить всех за поддержку.

видео дня

Виктория Билан - диагноз / фото: instagram.com, Виктория Билан

"Спасибо всем, кто рядом", - подписала больничные кадры Билан-Ращук.

Позже Виктория снова вышла на связь с поклонниками, чтобы успокоить взволнованную публику. Она записала видеообращение уже дома, держа на руках ребенка. На кадрах видно, что левая нога актрисы полностью перебинтована плотным медицинским бинтом. Знаменитость заверила, что худшее уже позади, и с юмором ответила всем недоброжелателям.

Виктория Билан показалась с забинтованной ногой / фото: instagram.com, Виктория Билан

"Друзья, записываем вам отчет, что у нас все хорошо, мы живы-здоровы. Слава Богу, спасибо всем за поддержку. И хотим сказать: не дождутся", - оптимистично подытожила артистка.

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Про персону: Виктория Билан Виктория Билан (Ращук) - украинская актриса театра и кино, а также певица, родившаяся 3 августа 1978 года. В июне 2026 года артистка официально развелась со своим мужем, актером и военнослужащим Владимиром Ращуком. Главной причиной разрыва стали измены со стороны супруга: по словам Виктории, бывший возлюбленный завел роман на стороне как раз в тот период, когда она проходила процедуру ЭКО и была беременна их сыном.

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