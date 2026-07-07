Энтони Хопкинс стал неузнаваемым: как выглядит актер

Популярный Голливудский актер в свои 88 лет стал выглядеть по-другому.

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Сэр Энтони Хопкинс появился на фото/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Кратко:

Как сейчас выглядит Энтони Хопкинс

Что он написал

Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс изменился до неузнаваемости.

Актер, которому уже 88 лет, поделился своим свежим фото на странице в Instagram.

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На фото - очень худой актер приобнимает молодую женщину. "Мы все победители", - написал он и добавил эмодзи в виде футбольного мяча.

Энтони Хопкинс стал неузнаваемый / Фото Instagram/anthonyhopkins

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О персоне: Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс - британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор. В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской "Аллее славы", c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. Двукратный обладатель премии "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф, "Сатурн" и "Эмми", а также пяти премий BAFTA.

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