Энтони Хопкинс стал неузнаваемым: как выглядит актер

Кратко:
- Как сейчас выглядит Энтони Хопкинс
- Что он написал
Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс изменился до неузнаваемости.
Актер, которому уже 88 лет, поделился своим свежим фото на странице в Instagram.
На фото - очень худой актер приобнимает молодую женщину. "Мы все победители", - написал он и добавил эмодзи в виде футбольного мяча.
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О персоне: Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской "Аллее славы", c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.
Двукратный обладатель премии "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф, "Сатурн" и "Эмми", а также пяти премий BAFTA.
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