Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

Вы узнаете:
- Где сейчас находятся Алла Пугачева и Максим Галкин
- Как они выглядят в обычной жизни
Российский шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, попали в объективы камер во время отдыха в латвийской Юрмале. Свежий снимок со знаменитостями разместила в Instagram их поклонница.
Для прогулки 77-летняя Примадонна выбрала стильный и молодежный аутфит: узкие джинсы, нежно-розовый пуловер оверсайз и объемный берет. В свою очередь, 50-летний Галкин позировал в простых брюках и облегающем поло, которое подчеркивало его мышцы и подтянутую фигуру.
Поклонники особенно обратили внимание на то, насколько нежно супруги относятся друг к другу. Пара с удовольствием согласилась сфотографироваться, продемонстрировав полную идиллию в отношениях. Пугачева и Галкин мило держались за руки и даже во время фотографирования не отпускали друг друга, демонстрируя крепкую связь.
Подобные романтические прогулки уже стали традицией для пары. Поклонники часто замечают их на кипрской набережной - Максим и Алла гуляют, держась за руки, совсем не стесняясь зевак.
Поклонники также отреагировали на новый снимок пары. Они подчеркнули, что Галкин и Пугачева прекрасно выглядят вместе.
"Алла Борисовна и Максим Александрович замечательно выглядят"
"Какое счастье видеть людей с красивыми и добрыми лицами!"
"Какие они милые! Спасибо, что поделились фото!"
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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