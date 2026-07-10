Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждаются отдыхом в Юрмале.

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Максим Галкин и Алла Пугачева - свидание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

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Где сейчас находятся Алла Пугачева и Максим Галкин

Как они выглядят в обычной жизни

Российский шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, попали в объективы камер во время отдыха в латвийской Юрмале. Свежий снимок со знаменитостями разместила в Instagram их поклонница.

Для прогулки 77-летняя Примадонна выбрала стильный и молодежный аутфит: узкие джинсы, нежно-розовый пуловер оверсайз и объемный берет. В свою очередь, 50-летний Галкин позировал в простых брюках и облегающем поло, которое подчеркивало его мышцы и подтянутую фигуру.

видео дня

Максим Галкин и Алла Пугачева в Юрмале / фото: instagram.com, chumakovayi

Поклонники особенно обратили внимание на то, насколько нежно супруги относятся друг к другу. Пара с удовольствием согласилась сфотографироваться, продемонстрировав полную идиллию в отношениях. Пугачева и Галкин мило держались за руки и даже во время фотографирования не отпускали друг друга, демонстрируя крепкую связь.

Подобные романтические прогулки уже стали традицией для пары. Поклонники часто замечают их на кипрской набережной - Максим и Алла гуляют, держась за руки, совсем не стесняясь зевак.

Пугачева и Галкин - прогулка на Кипре / скрин из видео

Поклонники также отреагировали на новый снимок пары. Они подчеркнули, что Галкин и Пугачева прекрасно выглядят вместе.

"Алла Борисовна и Максим Александрович замечательно выглядят"

"Какое счастье видеть людей с красивыми и добрыми лицами!"

"Какие они милые! Спасибо, что поделились фото!"

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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