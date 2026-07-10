Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

Кристина Трохимчук
10 июля 2026, 05:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждаются отдыхом в Юрмале.
Максим Галкин и Алла Пугачева сходили на свидание
Максим Галкин и Алла Пугачева - свидание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Где сейчас находятся Алла Пугачева и Максим Галкин
  • Как они выглядят в обычной жизни

Российский шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, попали в объективы камер во время отдыха в латвийской Юрмале. Свежий снимок со знаменитостями разместила в Instagram их поклонница.

Для прогулки 77-летняя Примадонна выбрала стильный и молодежный аутфит: узкие джинсы, нежно-розовый пуловер оверсайз и объемный берет. В свою очередь, 50-летний Галкин позировал в простых брюках и облегающем поло, которое подчеркивало его мышцы и подтянутую фигуру.

видео дня
Максим Галкин и Алла Пугачева в Юрмале
Максим Галкин и Алла Пугачева в Юрмале / фото: instagram.com, chumakovayi

Поклонники особенно обратили внимание на то, насколько нежно супруги относятся друг к другу. Пара с удовольствием согласилась сфотографироваться, продемонстрировав полную идиллию в отношениях. Пугачева и Галкин мило держались за руки и даже во время фотографирования не отпускали друг друга, демонстрируя крепкую связь.

Подобные романтические прогулки уже стали традицией для пары. Поклонники часто замечают их на кипрской набережной - Максим и Алла гуляют, держась за руки, совсем не стесняясь зевак.

Пугачева и Галкин на прогулке
Пугачева и Галкин - прогулка на Кипре / скрин из видео

Поклонники также отреагировали на новый снимок пары. Они подчеркнули, что Галкин и Пугачева прекрасно выглядят вместе.

"Алла Борисовна и Максим Александрович замечательно выглядят"

"Какое счастье видеть людей с красивыми и добрыми лицами!"

"Какие они милые! Спасибо, что поделились фото!"

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред
Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Юрий Рыбчинский откровенно рассказал о своих чувствах к легендарной певице Софии Ротару. В ходе интервью он отметил, что не влюбиться в столь прекрасную исполнительницу было попросту невозможно.

Также Елена Кравец увезла младших детей из Киева. Совсем недавно квартира артистки пострадала во время массированного обстрела Киева, поэтому ради безопасности и восстановления сил она решила вывезти их из шумной столицы.

Читайте также:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

06:38Мир
Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФ

Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФ

00:56Война
"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

21:36Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

Последние новости

06:38

В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

05:55

Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

05:26

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажетсяВидео

05:11

Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива

04:41

Слова "взятка" нет в украинском языке: как говорить правильно

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

03:26

Как вернуть грязным носкам белоснежность за 30 минут: секретное средство

03:00

Четырех знаков зодиака ждет переломный день: когда все кардинально изменится

02:05

Из кухонь прошлого в современные интерьеры: какой пол стал неожиданным трендом

Реклама
00:56

Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФВидео

00:10

Не Россия: российский комик открестился от своей террористической родины

00:00

Ошибка почти каждого: кинологи рассказали, как нельзя гладить собакВидео

09 июля, четверг
23:33

От чего умерла Бонни Тайлер: названа причина смерти

23:15

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минутыВидео

23:10

Самые умные знаки зодиака: 3 знака, которые всегда знают, когда им лгут

22:49

Листья томатов скручиваются: огородник раскрыл рецепт проверенного средстваВидео

22:45

В Кремле после заявлений Трампа назревает опасное решение: что задумал Путин

22:30

Гроза подскажет, какая будет погода: главные приметы и запреты на 10 июля

22:00

Успех уже рядом: 3 знака зодиака, которым повезет в конце недели

21:36

"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

Реклама
21:26

Нападение на ТЦК во Львове: СБУ задержала 23-летнего мужчину - новые деталиВидео

21:04

Джон Коннор из "Терминатора-2" впервые за долгое время появится на публике

20:54

Грозит штраф до 5 тысяч долларов: какую одежду не стоит брать за границу

20:54

Как спасти бахчевые в жару: огородник поделился лучшим способом полива и подкормкиВидео

20:27

Большие перемены уже на пороге: они коснутся рожденных в конкретные три месяца

19:57

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

19:55

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:33

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

19:12

Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивахВидео

19:10

Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюансмнение

18:53

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:47

Три даты рождения считают самыми пугающими: почему их боятся

18:45

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:37

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

18:16

Личинки не успеют расплодиться: простой лайфхак спасает от мух летом

17:58

Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

17:50

Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

17:50

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательноВидео

17:47

"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

17:38

Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

Реклама
17:26

Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

17:24

Майборода, Ярмус и Костюк: как благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает украинских защитников

17:18

Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

17:14

"Одна реплика стала показательной": какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

17:13

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Когда в Украине могут начать производить Patriot – в Минобороны Польши ответили

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять