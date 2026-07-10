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"Добрались до тебя": Потап и Настя замахнулись на Верку Сердючку

Кристина Трохимчук
10 июля 2026, 13:57
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Уехавшие артисты бросили вызов легендарному артисту.
Верка Сердючка - Потап и Настя Каменских
Верка Сердючка - Потап и Настя Каменских / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Потап и Настя анонсировали выход нового трека
  • Почему они задели Андрея Данилко

Когда-то популярные украинские артисты Потап и Настя Каменских решили вскочить в последний вагон своей убывающей славы и анонсировали выход нового трека, параллельно задев Верку Сердючку в Instagram.

В видео Потап и Настя ответили на упреки в том, что они воссоединились лишь ради заработка на старых хитах, а нового творчества до сих пор нет. С немалой долей иронии артисты признали, что успели скопировать еще далеко не все чужие идеи.

видео дня

"Мы вообще не должны были записывать это видео, но решили, что лучше вы узнаете об этом от нас. Все почему-то решили, что мы вернулись только для того, чтобы снова петь старые хиты. Но мы же еще не все сплагиатили. Поэтому мы записали новую песню", – заявили исполнители.

Потап и Настя анонсировали новую песню
Потап и Настя анонсировали новую песню / скрин из Instagram

Пара презентовала короткий отрывок из будущей композиции. В самом конце ролика артисты решили бросить вызов легендарной Верке Сердючке. Потап уверенно заявил, что их новая испаноязычная строчка вполне способна затмить многолетний хит.

"Кстати, рано или поздно все заканчивается. Даже легендарное "Sieben, sieben Ai lyu lyu", потому что теперь есть "очо-очо, от Потап, очо-очо с Настей", что в переводе с испанского означает "восемь". Посмотрим, сможем ли мы переплюнуть "Sieben, sieben Ai lyu lyu", – высказался рэпер.

В подписи к видео Потап и Настя снова вспомнили Сердючку и даже отметили ее, чтобы привлечь внимание к своей выходке.

Потап и Настя задели Верку Сердючку
Потап и Настя задели Верку Сердючку / скрин из видео

"Верка Сердючка, вот мы добрались и до тебя!", - оптимистично заявили артисты, которые давно не появляются в Украине. Несмотря на такой громкий вызов с использованием ее хита, Андрей Данилко проигнорировал Потапа и Настю.

Комментаторы традиционно не оценили новое творчество дуэта, который уже беззастенчиво пишет новые песни на языке страны-агрессора. Возрождение старого проекта у аудитории устойчиво ассоциируется с тем, что у Потапа и Насти не получилось построить самостоятельную карьеру на Западе.

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Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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