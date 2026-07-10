Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

Кристина Трохимчук
10 июля 2026, 16:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ольга Мартыновская отправится за границу.
Ольга Мартыновская - новая работа
Ольга Мартыновская - новая работа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

  • Куда уезжает Ольга Мартыновская
  • Кем она будет работать

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская решила отправиться за границу после громкого скандала, связанного с жестоким обращением с животными. В своем Instagram знаменитость анонсировала, что будет работать шефом на яхте.

Мартыновская примет участие в туре по Средиземному морю. Гостям обещают семь дней на борту яхты и блюда от популярного шефа.

видео дня

"Хорошее путешествие запоминают по эмоциям. Исключительное - еще и по вкусу. Именно поэтому шеф-поваром на яхте станет Ольга Мартыновская - человек, который знает, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю", - заявили организаторы.

Ольга Мартыновская будет работать на яхте
Ольга Мартыновская будет работать на яхте / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Сама Ольга с большим энтузиазмом и позитивом расписала все преимущества тура на Ибицу и заявила, что хорошее настроение гостей и их желудки будут в ее надежных руках.

"Знакомства, которые не произойдут ни при каких обстоятельствах. Еда, которая будет совершенно идеальна. Я, Оля и шеф, соответственно, флотилии, буду вас баловать, радовать местными специалитетами, локальной едой, сезонной едой и просто едой с любовью. На борту есть еще свободные места", - активно зазывает Мартыновская.

Ольга Мартыновская - скандал
Ольга Мартыновская - скандал / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Напомним, в интервью Маше Ефросининой судья "МастерШеф" с улыбкой рассказала, как в детстве привязывала петарды к хвостам кошек, что вызвало волну жесткой критики в сети. Несмотря на последующие попытки Мартыновской оправдаться тем, что она преувеличила историю, хейт в ее адрес не утихает до сих пор.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что потерявшие былую славу Потап и Настя Каменских попытались напомнить о себе и анонсировали новую песню. Параллельно с презентацией свежего релиза дуэт умудрился спровоцировать конфликт с Веркой Сердючкой.

Также Ольга Харлан впервые поделилась в социальных сетях фотографиями своей маленькой дочери Арианны. Поклонники спортсменки не скрывают своего восторга и активно комментируют снимки, отмечая, что девочка растет копией своего отца.

Читайте также:

О персоне: Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Ольга Мартыновская
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

16:51Аналитика
РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируют

РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируют

16:39Украина
Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

15:49Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Последние новости

17:54

Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

17:50

Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

17:42

Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

17:40

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторыВидео

17:37

В КГГА рассказали, когда планируют ввести новые тарифы на проезд в Киеве

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
16:51

Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

16:50

11 июля удача улыбнется не всем — астрологи назвали пять китайских знаков

16:42

Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяекВидео

16:39

РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируютФото

Реклама
16:38

"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

16:32

Готовят тысячи "Бандеролей": "Флеш" предупредил о новом плане РФ

16:17

Вишня в собственном соку без стерилизации — секрет идеальной выпечки зимой

15:49

Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

15:45

Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегатьВидео

15:44

Ошибки при квашении огурцов: слизь и мягкость плодов — дело не в рецепте

15:35

Заглядывают во дворы: маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристовВидео

15:32

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

15:25

Поэт-"шестидесятник" и борец за свободу: кто такой Василий Стус

15:19

Беларусь строит военную инфраструктуру возле двух областей Украины: есть ли угроза

15:13

Тысячи людей должны выехать: в одной из областей объявили эвакуацию

Реклама
14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

14:24

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно МарсВидео

14:23

Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

14:23

Ты не развиваешься: Падалко рассказала, как ее "стимулировал" муж Соболев

13:57

"Добрались до тебя": Потап и Настя замахнулись на Верку Сердючку

13:54

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:53

Включать стиральную машину перед уходом опасно: что может произойти

13:39

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:09

Почему кошки постоянно приходят во двор: что их на самом деле привлекает

13:09

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:03

Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

12:55

Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даромВидео

12:45

В Украине вводят банкноту 2000 грн: как она будет выглядеть

12:39

"На папу похожа": Ольга Харлан впервые показала лицо дочериВидео

12:36

В Москве объявили опасность: небо затянуло густым дымом, мощно горит НПЗ

12:21

Еще не поздно: 5 ярких цветов, которые можно посеять в июле для пышного сада осенью

12:16

Школьная головоломка со спичками, над которой часами думают взрослыеВидео

11:58

До какого возраста нужно воспитывать ребенка: неожиданный ответ психолога

11:54

Почему 11 июля нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

11:38

Правда о солнечных панелях: что происходит с ними спустя годы

Реклама
11:36

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

11:35

Огурцы больше не будут горчить из-за жары: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 11 июля: Свиньям – напряжение, Драконам – новый этап

11:03

После дождей с грозами погода резко изменится: когда в Украине потеплеет

10:56

РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО – Forbes

10:51

Звезда турецких сериалов опозорился участием в российском фильме — детали

10:39

Пять знаков получат шанс изменить жизнь: кому особенно повезет

10:37

Почему верхушка моркови становится зеленой: большинство совершает одну ошибкуВидео

10:17

Что на самом деле означает буква D на "механике": ответ удивит многих водителей

10:08

Простой рецепт котлет из хека: получатся сочными и без лишнего масла

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять