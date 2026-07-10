"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

Ольга Мартыновская отправится за границу.

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Ольга Мартыновская - новая работа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Куда уезжает Ольга Мартыновская

Кем она будет работать

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская решила отправиться за границу после громкого скандала, связанного с жестоким обращением с животными. В своем Instagram знаменитость анонсировала, что будет работать шефом на яхте.

Мартыновская примет участие в туре по Средиземному морю. Гостям обещают семь дней на борту яхты и блюда от популярного шефа.

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"Хорошее путешествие запоминают по эмоциям. Исключительное - еще и по вкусу. Именно поэтому шеф-поваром на яхте станет Ольга Мартыновская - человек, который знает, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю", - заявили организаторы.

Ольга Мартыновская будет работать на яхте / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Сама Ольга с большим энтузиазмом и позитивом расписала все преимущества тура на Ибицу и заявила, что хорошее настроение гостей и их желудки будут в ее надежных руках.

"Знакомства, которые не произойдут ни при каких обстоятельствах. Еда, которая будет совершенно идеальна. Я, Оля и шеф, соответственно, флотилии, буду вас баловать, радовать местными специалитетами, локальной едой, сезонной едой и просто едой с любовью. На борту есть еще свободные места", - активно зазывает Мартыновская.

Ольга Мартыновская - скандал / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Напомним, в интервью Маше Ефросининой судья "МастерШеф" с улыбкой рассказала, как в детстве привязывала петарды к хвостам кошек, что вызвало волну жесткой критики в сети. Несмотря на последующие попытки Мартыновской оправдаться тем, что она преувеличила историю, хейт в ее адрес не утихает до сих пор.

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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