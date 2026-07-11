"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

Телеведущая откровенно прокомментировала моральную сторону начала их отношений с Егором Соболевым.

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Маричка Падалко про роман с Соболевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко, скрин из видео

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На какие жертвы пошли Маричка Падалко и Егор Соболев

Как сейчас складываются отношения ведущей с экс-женой ее избранника

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко дала откровенное интервью Маше Ефросининой, в котором честно рассказала о начале своей семейной жизни с Егором Соболевым. Как известно, ради этих отношений обоим партнерам пришлось разрушить свои предыдущие браки.

В разговоре с Ефросининой Падалко честно признала, что начало их романа - это не тот опыт, которым можно гордиться.

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"Ну скажем так, вопрос морали, и когда отношения начинаются с обоюдного предательства, это не тот опыт, которым хочется гордиться и передавать своим девочкам. Я открыто с ними об этом говорю", - разоткровенничалась Маричка.

Маричка Падалко с мужем / фото: instagram.com, Маричка Падалко

Тем не менее ведущая предлагает оценивать эту ситуацию в долгосрочной перспективе, глядя на то, как в итоге сложились судьбы всех причастных. Падалко отметила, что их сильное чувство хоть и разрушило две семьи, но в результате подарило жизнь трем новым большим семьям.

"Мы говорим о четырех людях: это моя семья, это семья Егора (уже был один ребенок) и семья моего предыдущего мужа. А сейчас в каждой семье есть трое детей. А в целом 9 детей. То есть, возможно, любовь была настолько сильной, что она разрушила два брака, но вместе с тем дала жизнь трем большим семьям. Меня это успокаивает. Что это та цена, которую можно было заплатить. И я очень много усилий приложила, чтобы те люди, которых наша история коснулась, были счастливы", - поделилась телезвезда.

Маричка Падалко - личная жизнь / фото: instagram.com, Маричка Падалко

Особое внимание Маричка уделила отношениям с Анной, бывшей женой Соболева. Вопреки стереотипам, женщинам удалось наладить удивительно теплые и доверительные отношения. По словам Падалко, экс-супруга Егора - прекрасный человек, на которого она может безоговорочно положиться. Главным связующим звеном в общении женщин всегда оставались интересы ребенка - старшей дочери Егора Алисы.

"Плюс бывшая жена очень много усилий тоже приложила, чтобы отец остался в жизни их общей дочки. Мне кажется, что они тоже в очень хороших отношениях", - подытожила Маричка Падалко.

Напомним, сейчас Падалко и Соболев воспитывают троих общих детей: сына Михаила, а также дочерей Марию и Екатерину.

Маричка Падалко / инфографика: Главред

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О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006-2008 годах. В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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