"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сына

Певица поделилась новыми успехами сына, но с юмором отметила, что воспитаннее малыш пока не становится.

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Аліна Гросу - син Марк-Габрієль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Вы узнаете:

Как выглядит подросший сын Алины Гросу

На что пожаловалась звездная мама

Известная украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников свежим контентом со своим маленьким сыном. В своем Instagram артистка поделилась не только достижениями трехмесячного Марка-Габриэля, но и трудностями, с которыми столкнулись его родители.

Звезда поделилась трогательным видео с малышом, который позировал в стильном синем костюме в полоску и забавной кепке. Однако в подписи к публикации исполнительница немного пожаловалась на его непростой характер. Гросу с иронией заметила, что с каждым месяцем малыш становится все более требовательным и уже научился мастерски вить веревки из взрослых.

видео дня

Алина Гросу с сыном / скрин из видео

"Воспитаннее мы не стали. Везде тычем этот пальчик... Филигранно манипулируем родителями, бабушкой, дедушкой и всеми, кто подпадает под чары нашей харизмы", - откровенно поделилась Алина.

Певица также рассказала, что сын категорически отказывается слезать с рук, устраивая громкие протесты, если что-то идет не по его плану. Молодая мама пожаловалась, что любая попытка опустить ребенка сразу же оборачивается публичным концертом:

"Не слезаем с рук, иначе - громкое оповещение в виде позорной истерики на всю улицу, чтобы все обратили внимание на его беспомощных родителей", - добавила артистка.

Алина Гросу - личная жизнь / фото: instagram.com, Алина Гросу

Несмотря на мелкие капризы и манипуляции, малыш активно растет. Звездная мама рассекретила, что больше всего сын любит поесть. Напоследок Алина тепло поблагодарила своего мужа за отличные гены сына.

"Вес 7470. Рост пока не карьерный, но целых 66 см без метра, но с кепкой. Спасибо папе и своему мужу за гены этого мини-викинга", - заключила Гросу.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Камалия поделилась в Instagram известием о тяжелой утрате в семье. Исполнительница опубликовала трогательный пост, посвященный ее двоюродному брату, который погиб на фронте.

Также Тимофей Музычук, победивший на "Евровидении" в составе Kalush Orchestra, рассказал о пережитом страшном ДТП. Артиста на полной скорости сбил мотоцикл, после чего музыкант в критическом состоянии и с многочисленными тяжелыми травмами был госпитализирован.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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