Павлик сделал заявление о своем браке с разницей в 29 лет: "Для меня делает"

Вы узнаете:
- Виктор Павлик высказался о своем браке с большой разницей в возрасте
- Как певец относится к молодой супруге
Известный украинский певец Виктор Павлик откровенно рассказал, как разница в возрасте влияет на его семейную жизнь с Екатериной Репяховой. В комментарии блогеру Ангелине Пичик артист признался, что многим обязан молодой жене.
Первая встреча состоялась около 10 лет назад, и на тот момент Павлику уже исполнилось 50 лет, в то время как его будущей четвертой избраннице было всего 22 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, между ними быстро вспыхнули сильные чувства. Певец подчеркнул, что сейчас он счастлив в браке, а главным доказательством этого стало рождение сына.
"Я полюбил Катю, Катя полюбила меня. Пять лет назад у нас в любви родился сын Михасик. Мы очень счастливы, что мы вместе и что у нас такой прекрасный сын, которого мы любим больше жизни", - заявил исполнитель.
Виктор рассыпался в комплиментах своей жене и подчеркнул, что она поддерживает его не только дома, но и в карьере. Екатерина Репяхова работает концертным директором артиста. Певец признался, что жена делает для него очень многое.
"Катя - мое вдохновение, Катя - моя муза. Я считаю, что возраст абсолютно не играет никакой роли. Катя - мой концертный директор, вообще директор моей жизни. Она очень многое для меня делает", - высказался Павлик.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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