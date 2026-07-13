"Очень ревнивый": молодой возлюбленный сделал Камалии предложение руки и сердца

Певица призналась, что после развода встретила нового перспективного избранника, который позвал ее замуж.

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Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Камалия рассказала о помолвке

Почему певица отвергла своего жениха

Известная украинская певица Камалия впервые откровенно рассказала о личной жизни после громкого развода с миллиардером Мохаммадом Захуром. Артистка призналась в интервью Маричке Довбенко, что всего через месяц после решения о разрыве с мужем в ее жизни появился новый возлюбленный.

Новый избранник окружил звезду невероятным вниманием, ежедневно дарил цветы и помог ей снова расправить крылья после тяжелого разрыва с бывшим мужем.

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"Когда ты разбита и чувствуешь себя ненужной, что 20 лет прошло брака, а ты никто… Тут меня уничтожили, обесценили. А тут - возносят. Я снова начала себя чувствовать романтичной, вдохновленной", - поделилась Камалия.

Камалия - предложение руки и сердца / скрин из видео

Певица не стала скрывать, что быстро влюбилась, а романтические свидания вернули ей страсть к жизни. По ее словам, таинственный кавалер оказался немного моложе нее. Он не является олигархом, однако очень привлекателен и перспективен.

"Мужчина моложе немного меня. Тоже такой непростой - не миллионер какой-то там - но очень перспективный. Симпатичный, в моем вкусе - темненький такой. Ты начинаешь влюбляться..." - вспоминает звезда.

Камалия - помолвка / скрин из видео

Отношения развивались настолько стремительно, что Камалия даже получила предложение руки и сердца. Сначала певица ответила согласием, но позже приняла непростое решение расторгнуть помолвку. Главной причиной стала патологическая ревность мужчины и его желание полностью контролировать жизнь артистки.

"Я сначала согласилась, а потом подумала и сказала, что нет. Я просто увидела, что он очень ревнивый и собственник. Он ревновал к детям, к Захуру. Я поняла, если я выйду замуж, то не буду видеть своих детей нормально, не смогу их воспитывать и уделять им достаточно времени", - заявила исполнительница.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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