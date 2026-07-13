"Есть угрозы": Винник сделал заявление о возвращении в Украину

Беглый артист признался, почему боится возвращаться в Украину.

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Олег Винник - когда вернется в Украину / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Олег Винник не приезжает в Украину

С кем из украинских звезд общается певец

Украинский певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения проживает за границей, рассказал, почему пока совершенно не готов возвращаться в Украину. В интервью блогеру Артему Безкровному исполнитель заявил, что получает угрозы.

По словам Винника, его главный страх связан с тем, что после пересечения украинской границы он попросту не сможет выехать обратно в Европу. Певец напомнил, что еще с 2000 года не имеет внутреннего украинского паспорта, однако по-прежнему остается гражданином Украины, имея при этом официальный статус резидента Германии.

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Олег Винник - где сейчас / фото: instagram.com, Олег Винник

"Я могу приехать выступить. Мне кажется, что я не уеду обратно. Я же украинец, но я резидент Германии", - озвучил свои опасения артист.

Еще одним весомым аргументом против приезда на родину исполнитель назвал безопасность своей семьи. По словам Олега Винника, в его адрес поступают угрозы, хотя раскрывать детали и называть конкретные имена он категорически отказался.

"Я не хочу об этом много говорить. Я уже где-то говорил - есть угрозы. Я хочу жить спокойно. Чтобы моя семья жила спокойно. И знаешь, просто не хочется попадать в ситуацию, когда мне угрожают. Это как-то не по-человечески и как-то незаслуженно", - заявил Винник.

Олег Винник - интервью / скрин из видео

Артист также пожаловался на украинских коллег по цеху, которые, по его мнению, намеренно распространяют о нем фейки, что глубоко его оскорбляет. Впрочем, среди звезд шоу-бизнеса нашлись и те, с кем певец сохранил теплые отношения. Среди них оказалась популярная актриса Ольга Сумская.

"Она не забывается", - считает Винник.

Олег Винник / инфографика: Главред

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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