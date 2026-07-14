"Оно не забывается": беглец Винник раскрыл сочувствующих ему звезд

Певец рассказал, кто из коллег по шоу-бизнесу не отвернулся от него после отъезда за границу.

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Олег Винник про украинских звезд / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

Кто из украинских артистов протянул руку помощи Олегу Виннику

За что певец благодарен Ольге Сумской и Анатолию Матвийчуку

Скандальный певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины, раскрыл, кто поддержал его в украинском шоу-бизнесе. В интервью Артему Бескровному он назвал три громких имени.

Винник не захотел называть тех, кто его глубоко разочаровал и оборвал с ним контакты. Вместо этого артист предпочел сфокусироваться на позитиве и охотно перечислил коллег, которые поддержали его и не побоялись пойти наперекор общественному мнению. Среди них оказались актриса Ольга Сумская и певец Анатолий Матвийчук.

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Олег Винник - интервью / скрин из видео

"У меня остаются очень хорошие отношения с Олей Сумской, например. Очень хорошие слова Анатолий Матвийчук высказал", - поделился Олег.

Певец признался, что невероятно ценит этот жест и до сих пор помнит их теплые слова поддержки. По мнению Винника, эти артисты проявили человечность и не поддались всеобщей волне хейта в его адрес.

"И оно не забывается. Реально приятно, когда человек пишет. Ты читаешь и понимаешь, как точно человек выражает мысли, как трезво оценивает ситуацию, а не просто срабатывает стадный рефлекс: его угнетают - давайте еще и мы набросаем камни в его огород", - откровенно высказался артист.

Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

Кроме того, в ходе беседы Олег Винник прокомментировал свои взаимоотношения с продюсером и рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), который также регулярно сталкивается с жесткой критикой со стороны украинцев из-за проживания за пределами страны. Исполнитель официально подтвердил, что после начала полномасштабной войны они с Потапом действительно поддерживали связь и общались.

Олег Винник / инфографика: Главред

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Также Анатолий Хостикоев заговорил об Антонине Паперной, дочери Ольги Сумской, а также высказался о громком семейном скандале. Артист прокомментировал публичные разногласия между своим сыном Вячеславом Хостикоевым и его звездной тетей Ольгой Сумской.

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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