"Худеем еще или хватит": Цибульская раскрыла свой вес после похудения

Певица похвасталась стройной фигурой.

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Оля Цибульска похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская

Вы узнаете:

Оля Цибульская раскрыла новый вес

Как худеет Оля Цибульская

Популярная украинская певица Оля Цибульская продолжает активно работать над своей фигурой и удивлять результатами. Артистка, которая еще в начале июля делилась результатами похудения с 71 до 59 килограммов, рассказала о своем новом весе в Instagram.

Исполнительница опубликовала фото, на котором позирует перед зеркалом в фиолетовом ультракоротком топе и мини-юбке, демонстрируя заметно подтянутую фигуру. Артистка сообщила, что на этот раз стрелка весов остановилась на новой приятной отметке.

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"57 400. Худеем еще или хватит?" - поинтересовалась Оля у своих подписчиков.

Оля Цибульская - фигура после похудения / фото: instagram.com, Оля Цибульская

Несмотря на впечатляющие результаты, Цибульская пока не планирует останавливаться, ведь ее главная цель - вернуться к своему комфортному и идеальному диапазону в 53–55 килограммов.

Ранее, появившись на одном из публичных мероприятий в откровенном платье, Ольга похвасталась тем, что в общей сложности похудела на 15 килограммов. Певица не скрывает, что этот путь дается ей непросто - одной из главных сложностей для нее остается давняя привычка заедать сильные эмоциональные переживания.

Оля Цибульская в "голом" платье / скрин из видео

При этом артистка категорически опровергает слухи о приеме популярных медикаментозных препаратов для снижения веса, которые ей то и дело приписывают в комментариях. По словам Цибульской, добиться фигуры мечты ей помогают исключительно регулярная физическая активность и травы.

Оля Цыбульская / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Олег Винник рассказал, с кем из украинских знаменитостей продолжает тепло общаться, несмотря на волну хейта на родине. По словам певца, искренние слова поддержки в непростой период он получил от нескольких звезд.

Также Камалия рассказала, что последовало за ее бурным и коротким романом после развода. Как оказалось, после измены возлюбленного с ее близкой подругой, бывшая приятельница опустилась до грязных методов и начала откровенно шантажировать звезду.

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О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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