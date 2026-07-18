"Ходила на свидания": Горбачева раскрыла, где ищет "женихов" после развода

Юрий Никитин и Ольга Горбачева окончательно решили разойтись.

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Ольга Горбачева и Юрий Никитин - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Горбачева, Юрий Никитин

Вы узнаете:

Юрий Никитин и Ольга Горбачева официально разводятся

Что происходит в личной жизни Ольги Горбачевой

Украинская певица Ольга Горбачева в интервью Маричке Падалко впервые откровенно поделилась подробностями своей личной жизни после развода с продюсером Юрием Никитиным. Артистка рассказала, готова ли она к новому роману и как изменились ее взгляды на отношения.

Сейчас Ольга вместе с дочерьми живет в США. За это время она не только успела сходить на первые свидания с американцами, но и научилась по-настоящему наслаждаться одиночеством. По словам Горбачевой, во время ее отъездов Юрий с удовольствием остается с младшей дочерью, что дает ей полную свободу передвижения.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями / фото: instagram.com, Ольга Горбачева

"Я научилась сама ходить в бары. Заметила, что всю жизнь ждала, когда меня выберут. А теперь могу сама подойти к парню, который мне понравился", - призналась исполнительница.

При этом Ольга подчеркивает, что не одержима идеей встретить кого-то прямо сейчас. Она искренне верит, что ее будущий муж существует, просто их встреча еще не состоялась. После развода Ольге и Юрию удалось сохранить невероятно теплые и доверительные отношения. Бывшие супруги настолько близки, что без стеснения обсуждают личную жизнь друг друга и делятся подробностями о новых потенциальных партнерах.

Ольга Горбачева - личная жизнь после развода / фото: instagram.com Ольга Горбачева

"Мы все время обсуждаем, какие у нас женихи. Я его спрашиваю: "Юра, как у тебя дела?" Он отвечает: "У меня очень высокие требования к женщине, и пока такую, как ты, не встретил". А я ему рассказала, что две недели пользовалась приложением для знакомств и познакомилась с несколькими творческими мужчинами", - подытожила Горбачева.

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О персоне: Юрий Никитин Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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