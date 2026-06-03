Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потерях

Вы узнаете:
- Что произошло с бизнес-центром Камалии после российской атаки
- Как на это отреагировала певица
Украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки. В своем Instagram артистка эмоционально рассказала о том, что происходит с собственностью певицы и Мохаммада Захура.
К счастью, прилет в бизнес-центр обошелся без человеческих жертв. Однако вся работа, которую успели провести по восстановлению здания, пошла прахом. Камалия рассказала, что российский удар нанес значительные повреждения системам объекта.
"К счастью, в этот раз тоже обошлось без человеческих жертв. В прошлый раз наши системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. В этот раз нам повезло меньше. Первая задача сейчас — запустить трансформатор. Но ввиду серьезности повреждений и загруженности энергоснабжающей компании это будет нелегко — даже если нам удастся найти все необходимые запчасти", — рассказала певица.
Камалия попросила молитвенной поддержки у своих поклонников, ведь впереди их ждет сложная работа.
"Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала, но для этого нужно электроснабжение. Ваши молитвы важны", — попросила артистка.
Напомним, что предыдущий удар по бизнес-центру Камалии произошел 14 мая. По ее словам, эта атака обернулась для семьи колоссальными убытками — сумма ущерба достигает почти 80 миллионов долларов. Чтобы стереть с лица земли этот абсолютно гражданский объект, российская армия не пожалела пяти ракет. Камалия заявила, что такое "поздравление" от оккупантов они получили за регулярную поддержку Вооруженных сил Украины.
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Ранее Главред сообщал, что в боях за свободу Украины против российских оккупантов погиб 23-летний музыкант Ярослав Иванов, известный под позывным "Варнак". Память молодого музыканта также почтил популярный педагог и блогер Руслан Цыганков, опубликовав трогательный пост о друге.
Также Потап и Настя, которые после начала полномасштабного вторжения уехали из Украины, объявили о воссоединении дуэта ради исполнения старых хитов. В комментариях артистов раскритиковали за отсутствие новых композиций и нежелание украинизировать свой прежний репертуар.
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О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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