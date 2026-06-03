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Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потерях

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 12:58
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Певица рассказала о сложном периоде для своей семьи.
Камалия - последствия российского удара
Камалия - последствия российского удара / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что произошло с бизнес-центром Камалии после российской атаки
  • Как на это отреагировала певица

Украинская певица Камалия поделилась наболевшим — ее семейный бизнес в третий раз стал мишенью для российской атаки. В своем Instagram артистка эмоционально рассказала о том, что происходит с собственностью певицы и Мохаммада Захура.

К счастью, прилет в бизнес-центр обошелся без человеческих жертв. Однако вся работа, которую успели провести по восстановлению здания, пошла прахом. Камалия рассказала, что российский удар нанес значительные повреждения системам объекта.

видео дня
Как пострадал бизнес-центр Камалии
Как пострадал бизнес-центр Камалии / скрин из видео

"К счастью, в этот раз тоже обошлось без человеческих жертв. В прошлый раз наши системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. В этот раз нам повезло меньше. Первая задача сейчас — запустить трансформатор. Но ввиду серьезности повреждений и загруженности энергоснабжающей компании это будет нелегко — даже если нам удастся найти все необходимые запчасти", — рассказала певица.

Камалия попросила молитвенной поддержки у своих поклонников, ведь впереди их ждет сложная работа.

Камалия с бывшим мужем
Камалия с бывшим мужем / фото: instagram.com, Камалия

"Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала, но для этого нужно электроснабжение. Ваши молитвы важны", — попросила артистка.

Напомним, что предыдущий удар по бизнес-центру Камалии произошел 14 мая. По ее словам, эта атака обернулась для семьи колоссальными убытками — сумма ущерба достигает почти 80 миллионов долларов. Чтобы стереть с лица земли этот абсолютно гражданский объект, российская армия не пожалела пяти ракет. Камалия заявила, что такое "поздравление" от оккупантов они получили за регулярную поддержку Вооруженных сил Украины.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что в боях за свободу Украины против российских оккупантов погиб 23-летний музыкант Ярослав Иванов, известный под позывным "Варнак". Память молодого музыканта также почтил популярный педагог и блогер Руслан Цыганков, опубликовав трогательный пост о друге.

Также Потап и Настя, которые после начала полномасштабного вторжения уехали из Украины, объявили о воссоединении дуэта ради исполнения старых хитов. В комментариях артистов раскритиковали за отсутствие новых композиций и нежелание украинизировать свой прежний репертуар.

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О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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