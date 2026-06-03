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"Пришлось идти на крайние меры": Потап и Настя взялись за старое

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 10:14
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Песни Потапа и Насти не принесли ожидаемого эффекта.
Потап и Настя Каменских вернулись
Потап и Настя Каменских вернулись / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Потап и Настя Каменских вспомнили старые хиты
  • Какой ответ они получили

Популярные исполнители Потап и Настя, которые после начала полномасштабного вторжения перебрались за границу, решили возродить свой дуэт и вспомнить старые хиты. Однако отклик комментаторов на странице в Instagram не утешил артистов.

видео дня

В соцсетях дуэт Потап и Настя опубликовал несколько видео под песни, которые были знаковыми для их творческого пути — "Прилетело" и "Не пара". Таким образом артисты напомнили о хитах, которые собираются исполнить на концертах в США.

Потап и Настя Каменских редко видятся
Потап и Настя Каменских - где сейчас / фото: instagram.com, Потап

"Наконец-то оно прилеЛЕТО! Кто досмотрел до конца — сколько вам было тогда лет? Трава была зеленее, мороженое таяло медленнее, а музыка... тогда еще не была просто фоном для скроллинга ленты. Было как-то искреннее, что ли. И мы вернулись, чтобы это вернуть", — заявили артисты.

Однако аудитории не пришлось по вкусу то, что Потап и Настя Каменских отряхнули от пыли свое старое творчество. В комментариях посыпались претензии к тому, что они никак не обновили свой репертуар и даже не пытались его украинизировать. Кроме того, комментаторы напомнили, что карьера артистов на западном рынке не приносит желаемых результатов, поэтому им приходится возвращаться к проверенному варианту.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - песни / фото: instagram.com, Потап

"Это те, кто совсем недавно заявляли, что никогда больше не будут петь на русском"

"Как бы ни пытались оживить мертвого коня, а он не встает. Ваше творчество давно в прошлом"

"Это же творческий кризис, кому это может быть интересно? Время изменилось, ваше творчество в прошлом"

"Какие фальшивые кривляния. Делают вид, что им весело, а им совсем не весело — сольные карьеры не удались, деньги заканчиваются, пришлось идти на крайние меры"

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред
Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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