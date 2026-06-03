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"Пожертвовала ради России": Повалий выдвинула требования после приговора в Украине

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 05:55
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Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы.
Таисия Повалий
Таисия Повалий - приговор в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Таисии Повалий вынесли приговор в Украине
  • Как отреагировала предательница Украины

Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий, которая недавно получила приговор за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии против родной страны, неожиданно отреагировала на новости о своем заочном осуждении. По словам представителей команды артистки, которые общались с российским Telegram-каналом, она ждет вознаграждения за свою верную службу Кремлю.

По словам человека из команды Повалий, ее положение в РФ было незавидным, тогда как другие артисты получили все блага страны-агрессора. Более того, она ждала оккупации Киева, чтобы вернуть свою собственность. Несмотря на четкую провоенную позицию, российские власти не особо ее жаловали.

видео дня
Путинистка Повалий лишилась дома
Путинистка Таисия Повалий лишилась дома под Киевом / фото: Стархит

"Понимаете, Таисия Николаевна многим пожертвовала ради России, она выходила в эфиры, говорила о своей позиции, поддерживала СВО, надеясь, что ее город освободят и все вернут. А у нас не спешили благодарить. Она скиталась по съемным квартирам, выступала в регионах, прозябала. Почему другим все, а ей ничего?" — возмутился инсайдер.

Предательница Украины откровенно завидует своим землякам, которые пошли по ее стопам и переехали в РФ. После приговора она надеется, что за ее преданную службу Кремлю ей хотя бы возместят убытки.

Таисия Повалий
Таисия Повалий с паспортом РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Николаевна часто вздыхает, когда видит, как щедра власть с ее земляками. Но говорит, что не может быть такой пронырой, как некоторые, нужно себя уважать. Каждому семечку свое времечко. И теперь-то ей точно все возместят — и дом, и песни новые будут, и деньги, и награды", — считают ее близкие.

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О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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