"Пожертвовала ради России": Повалий выдвинула требования после приговора в Украине

Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Таисия Повалий - приговор в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Вы узнаете:

Таисии Повалий вынесли приговор в Украине

Как отреагировала предательница Украины

Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий, которая недавно получила приговор за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии против родной страны, неожиданно отреагировала на новости о своем заочном осуждении. По словам представителей команды артистки, которые общались с российским Telegram-каналом, она ждет вознаграждения за свою верную службу Кремлю.

По словам человека из команды Повалий, ее положение в РФ было незавидным, тогда как другие артисты получили все блага страны-агрессора. Более того, она ждала оккупации Киева, чтобы вернуть свою собственность. Несмотря на четкую провоенную позицию, российские власти не особо ее жаловали.

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Путинистка Таисия Повалий лишилась дома под Киевом / фото: Стархит

"Понимаете, Таисия Николаевна многим пожертвовала ради России, она выходила в эфиры, говорила о своей позиции, поддерживала СВО, надеясь, что ее город освободят и все вернут. А у нас не спешили благодарить. Она скиталась по съемным квартирам, выступала в регионах, прозябала. Почему другим все, а ей ничего?" — возмутился инсайдер.

Предательница Украины откровенно завидует своим землякам, которые пошли по ее стопам и переехали в РФ. После приговора она надеется, что за ее преданную службу Кремлю ей хотя бы возместят убытки.

Таисия Повалий с паспортом РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Николаевна часто вздыхает, когда видит, как щедра власть с ее земляками. Но говорит, что не может быть такой пронырой, как некоторые, нужно себя уважать. Каждому семечку свое времечко. И теперь-то ей точно все возместят — и дом, и песни новые будут, и деньги, и награды", — считают ее близкие.

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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