"Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

Кристина Трохимчук
2 июня 2026, 14:23
Актриса поделилась, как проходит ее лечение.
Ольга Сумская - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская внезапно показалась в больнице и рассказала о проблемах со здоровьем. В своем Instagram она сообщила, что ее подводят глаза.

По словам Сумской, она начала испытывать дискомфорт во время ношения линз и другие неприятные симптомы. Сначала звезда думала, что это всего лишь усталость, однако оказалось, что это были первые "звоночки" диагноза.

"Сейчас будем лечить синдром сухого глаза", — сообщила Ольга.

Актриса показала, как проходит ее лечение в клинике, и подчеркнула, что нельзя игнорировать даже небольшой дискомфорт в глазах, чтобы не упустить серьезные проблемы со здоровьем.

"Я всю жизнь ношу линзы, работаю под очень ярким светом на сцене, и это сказывается... В последнее время я начала замечать дискомфорт: глаза быстро уставали, появлялось ощущение сухости, будто "песок" в глазах. Сначала кажется, что это просто переутомление или слишком много времени в телефоне. Но на самом деле это могут быть проявления синдрома сухого глаза", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

