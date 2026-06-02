"Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

В ночь на 2 июня российская армия масштабно атаковала Украину. Основным направлением обстрела стал Киев, который атаковали баллистические ракеты "Циркон", крылатые ракеты Х-101, а также беспилотники.
Главред расскажет, как отреагировали на неспокойную ночь украинские звезды.
Маша Ефросинина
Известная ведущая Маша Ефросинина уже традиционно проводит ночь в метро вместе с сыном. Знаменитость опубликовала фото их импровизированного ночлега и поделилась эмоциями.
"Контрасты жизни, которых мы не просили. Страшно открывать новости", — высказалась Ефросинина.
Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева без прикрас показала себя после ночного обстрела. Звезда сфотографировалась без макияжа, чтобы показать, какой отпечаток накладывают бессонные ночи из-за российских ударов.
"Вот это ночка. Киев", — подписала снимок Надя, добавив эмодзи разбитого сердца.
Елена Светлицкая
Актриса Елена Светлицкая опубликовала трогательный снимок вместе с детьми, которые спали во время российской атаки в ванной комнате на полу. Она задалась вопросом о том, что украинцы сейчас особенно остро чувствуют хрупкость человеческой жизни, и рассказала о жертвах сегодняшнего удара.
"Каждый день живем, как последний. Но должны ли так жить наши дети?", — спросила Светлицкая.
Илона Гвоздева
Популярный хореограф Илона Гвоздева эмоционально высказалась после обстрела и призналась, что чувствует сильную тревожность и упадок сил.
"Берегите себя! В такие моменты я только молюсь и ловлю себя на мысли, что становлюсь с каждым новым обстрелом тревожнее и мне все труднее справляться с эмоциями. Но несмотря ни на что я пытаюсь отвлечь себя и глубоко дышу. Желание одно — встретить утро", — поделилась Гвоздева.
Леся Никитюк
Известная ведущая Леся Никитюк показала фотографию с маленьким сыном Оскаром. Вместе они прятались от вражеского обстрела на паркинге дома. Звезда постаралась максимально утеплиться и спустилась в укрытие, укутавшись в халат, а малыша укрыла теплым одеялом.
"Все уже вышли?", — спросила у подписчиков Никитюк.
Юлия Санина
Популярная певица Юлия Санина, которая недавно вернулась в Киев, снова прочувствовала на себе весь ужас российских атак. Она не стала скрывать, что пережитое ночью стало для нее новым страшным опытом.
"Киев, какая страшная ночь. Повторные звуки и последствия войны — это в голове не укладывается просто. Днепр, Харьков... Соболезнования всем пострадавшим", — написала Санина.
Григорий и Кристина Решетники
Известный ведущий Григорий Решетник и его супруга также отреагировали на ночную атаку. Они выразили соболезнования пострадавшим и рассказали о своих эмоциях.
"Ужас просто. Желаю, чтобы на болотах тоже слышали такие звуки над головами. Берегитесь", — написала Кристина Решетник.
"Было, как обычно, очень громко. Но даже после самой темной ночи наступает рассвет... Благодарность нашим Силам обороны. В сложные времена мы живем, но должны держаться, чтобы не упасть и выстоять... Искренние соболезнования пострадавшим", — высказался Григорий Решетник.
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
