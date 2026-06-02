"Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

Кристина Трохимчук
2 июня 2026, 10:20
Знаменитости рассказали, как пережили российский обстрел Киева.
Надя Дорофеева и Леся Никитюк после российской атаки на Киев
Надя Дорофеева и Леся Никитюк после российской атаки на Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева, Леся Никитюк

  • РФ нанесла ракетный удар по Украине
  • Что об атаке РФ сообщили украинские звезды

В ночь на 2 июня российская армия масштабно атаковала Украину. Основным направлением обстрела стал Киев, который атаковали баллистические ракеты "Циркон", крылатые ракеты Х-101, а также беспилотники.

Главред расскажет, как отреагировали на неспокойную ночь украинские звезды.

Маша Ефросинина

Известная ведущая Маша Ефросинина уже традиционно проводит ночь в метро вместе с сыном. Знаменитость опубликовала фото их импровизированного ночлега и поделилась эмоциями.

"Контрасты жизни, которых мы не просили. Страшно открывать новости", — высказалась Ефросинина.

Маша Ефросинина во время атаки на Киев 2 июня / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева без прикрас показала себя после ночного обстрела. Звезда сфотографировалась без макияжа, чтобы показать, какой отпечаток накладывают бессонные ночи из-за российских ударов.

"Вот это ночка. Киев", — подписала снимок Надя, добавив эмодзи разбитого сердца.

Надя Дорофеева - атака на Киев 2 июня / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Елена Светлицкая

Актриса Елена Светлицкая опубликовала трогательный снимок вместе с детьми, которые спали во время российской атаки в ванной комнате на полу. Она задалась вопросом о том, что украинцы сейчас особенно остро чувствуют хрупкость человеческой жизни, и рассказала о жертвах сегодняшнего удара.

"Каждый день живем, как последний. Но должны ли так жить наши дети?", — спросила Светлицкая.

Елена Светлицкая с детьми прячется от обстрела / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Илона Гвоздева

Популярный хореограф Илона Гвоздева эмоционально высказалась после обстрела и призналась, что чувствует сильную тревожность и упадок сил.

"Берегите себя! В такие моменты я только молюсь и ловлю себя на мысли, что становлюсь с каждым новым обстрелом тревожнее и мне все труднее справляться с эмоциями. Но несмотря ни на что я пытаюсь отвлечь себя и глубоко дышу. Желание одно — встретить утро", — поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева про российскую атаку 2 июня / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Леся Никитюк

Известная ведущая Леся Никитюк показала фотографию с маленьким сыном Оскаром. Вместе они прятались от вражеского обстрела на паркинге дома. Звезда постаралась максимально утеплиться и спустилась в укрытие, укутавшись в халат, а малыша укрыла теплым одеялом.

"Все уже вышли?", — спросила у подписчиков Никитюк.

Леся Никитюк с сыном в укрытии / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Юлия Санина

Популярная певица Юлия Санина, которая недавно вернулась в Киев, снова прочувствовала на себе весь ужас российских атак. Она не стала скрывать, что пережитое ночью стало для нее новым страшным опытом.

"Киев, какая страшная ночь. Повторные звуки и последствия войны — это в голове не укладывается просто. Днепр, Харьков... Соболезнования всем пострадавшим", — написала Санина.

Реакция Юлии Саниной на атаку на Киев / фото: instagram.com, The Hardkiss

Григорий и Кристина Решетники

Известный ведущий Григорий Решетник и его супруга также отреагировали на ночную атаку. Они выразили соболезнования пострадавшим и рассказали о своих эмоциях.

"Ужас просто. Желаю, чтобы на болотах тоже слышали такие звуки над головами. Берегитесь", — написала Кристина Решетник.

Кристина Решетник про атаку на Киев / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Было, как обычно, очень громко. Но даже после самой темной ночи наступает рассвет... Благодарность нашим Силам обороны. В сложные времена мы живем, но должны держаться, чтобы не упасть и выстоять... Искренние соболезнования пострадавшим", — высказался Григорий Решетник.

Григорий Решетник про российский удар / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

