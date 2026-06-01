"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"

Украинский исполнитель Влад Дарвин поделился подробностями о доходах, которые ему до сих пор приносит популярная композиция "Три сестры (Аманда, Линда и Роуз)".

Песня была выпущена еще в 2013 году на русском языке, однако спустя более десяти лет неожиданно получила вторую волну популярности. В 2024 году трек стал вирусным в TikTok и завоевал популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Успех композиции подтолкнул артиста к созданию украиноязычной версии, которая также быстро разлетелась по соцсетям.

На сегодняшний день украинская версия песни собрала более 958 тысяч просмотров на YouTube и продолжает приносить доход. При этом, как признался певец, основная часть заработка по-прежнему поступает от оригинальной русскоязычной версии.

По словам Дарвина, точно подсчитать общий доход от хита сложно, поскольку выплаты поступают ежеквартально и суммы отличаются. В отдельные периоды вознаграждение достигало 7 тысяч долларов, в другие - было несколько меньше. Артист отметил, что композиция, которой уже более 12 лет, до сих пор стабильно приносит прибыль.

"Трудно подсчитать средства, ведь отчеты приходят ежеквартально. В какой-то квартал за песню пришло 7 000 долларов, в другой квартал – чуть меньше... До сих пор приходят все эти деньги, и я не могу это все подсчитать и свести в одну таблицу. Это же старая песня, ей больше 12 лет, и до сих пор зарабатывает русская версия. Украинская тоже зарабатывает, но основной трафик – у русскоязычной версии", – отметил исполнитель в проекте "Ранок у великому місті".

Исполнитель также рассказал, что все средства, полученные от популярного трека, инвестирует в развитие собственного творчества. Благодаря этим доходам он имеет возможность записывать новые версии песен и работать над новыми музыкальными проектами.

О персоне: Влад Дарвин Влад Дарвин (настоящее имя - Владислав Приходько) - известный украинский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Широкую известность получил в 2008 году после участия во втором сезоне популярного телепроекта "Фабрика звезд". Одним из самых знаковых этапов его творчества стал дуэт с певицей Alyosha (Елена Тополя). Их совместный трек "Ти найкраща" ("Ты лучшая") стал абсолютным радиохитом и принес артистам престижные премии, включая Yuna. Также они выпустили дуэтный хит "Больше, чем любовь" и совместный альбом "Золотая середина" (2019). Влад пишет песни не только для себя, но и для других топовых украинских исполнителей, среди которых Тина Кароль, Наталья Могилевская и Ани Лорак. Женат на этнической армянской певице Кристине Марти (Кристина Март), пара воспитывает сына Рональда. С началом полномасштабной войны занимается волонтерством и благотворительностью в поддержку ВСУ.

