"Манкуртство": известный режиссер прошелся по разрыву Повалий с сыном

Кристина Трохимчук
1 июня 2026, 14:06
Таисия Повалий откровенно заявила о том, что не общается с сыном.
Таисия Повалий разорвала отношения с сыном
Таисия Повалий разорвала отношения с сыном / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Денис Повалий

Вы узнаете:

  • Семен Горов высказался о Таисии Повалий
  • Что он сказал про разрыв отношений певицы с сыном

Известный режиссер Семен Горов откровенно высказался о предательнице Украины Таисии Повалий и ее отношениях с сыном. Творец, который ранее работал со звездой, рассказал о настоящем лице бывшей народной артистки в интервью OBOZ.UA.

По словам Горова, политические предпочтения Повалий были понятны всем, кто когда-либо работал с ней. Несмотря на откровенно пророссийский вектор, певицу старались понять и уважали ее право на свободу взглядов.

Таисия Повалий
Таисия Повалий про войну / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения. Но когда после всего, что произошло, ты начинаешь говорить вещи против собственной страны, против людей, которые здесь живут и гибнут, — этого я не могу понять. Пытался как-то для себя объяснить, найти оправдание, но не смог", — поделился режиссер.

Также Семен эмоционально высказался о разрыве отношений Таисии с ее сыном Денисом. История о том, как предательство Повалий разрушило ее семью, произвела сильное впечатление на него.

Таисия Повалий с сыном
Таисия Повалий и Денис Повалий / фото: t.me, Таисия Повалий

"Смотрел недавно какое-то ее интервью, знаете, если она уже пошла на то, чтобы порвать с сыном... Даже не знаю, как это охарактеризовать: это уже какое-то манкуртство", — высказался Горов.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в семье Бондарь, которая полюбилась зрителям после проекта "Хата на тата", произошло большое горе. Сын сообщил очень печальную новость — ушел из жизни харизматичный герой реалити Сергей Бондарь.

Также Мика Ньютон вернулась на родину после тринадцати лет проживания в США и сложной борьбы с онкологическим заболеванием. Как стало известно, приезд артистки связан с ее планами по возобновлению активной творческой деятельности в Украине.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

