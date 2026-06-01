"Манкуртство": известный режиссер прошелся по разрыву Повалий с сыном

Известный режиссер Семен Горов откровенно высказался о предательнице Украины Таисии Повалий и ее отношениях с сыном. Творец, который ранее работал со звездой, рассказал о настоящем лице бывшей народной артистки в интервью OBOZ.UA.
По словам Горова, политические предпочтения Повалий были понятны всем, кто когда-либо работал с ней. Несмотря на откровенно пророссийский вектор, певицу старались понять и уважали ее право на свободу взглядов.
"Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения. Но когда после всего, что произошло, ты начинаешь говорить вещи против собственной страны, против людей, которые здесь живут и гибнут, — этого я не могу понять. Пытался как-то для себя объяснить, найти оправдание, но не смог", — поделился режиссер.
Также Семен эмоционально высказался о разрыве отношений Таисии с ее сыном Денисом. История о том, как предательство Повалий разрушило ее семью, произвела сильное впечатление на него.
"Смотрел недавно какое-то ее интервью, знаете, если она уже пошла на то, чтобы порвать с сыном... Даже не знаю, как это охарактеризовать: это уже какое-то манкуртство", — высказался Горов.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
