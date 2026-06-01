Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Говорила плакать не буду": Мика Ньютон победила рак и вышла на сцену спустя 13 лет

Кристина Трохимчук
1 июня 2026, 11:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мика Ньютон вернулась в Украину и дала первое выступление.
Мика Ньютон вернулась в Украину
Мика Ньютон вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мика Ньютон, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Мика Ньютон вернулась в Украину из США
  • Как выглядит Мика Ньютон сейчас

Известная певица Мика Ньютон, которая представляла Украину на Евровидении-2011, вернулась на родину спустя 13 лет после эмиграции в США и борьбы с раком яичника, который ей диагностировали в 2019 году. Видео с первого выступления артистки в Киеве появились в TikTok.

Мика Ньютон вышла на сцену во время фестиваля "Поколение", приуроченного ко Дню Киева. Она исполнила свои яркие хиты, такие как "Angel" и "Білі спогади" (переведенную на украинский язык песню "Белые лошади"). Певица не сдерживала эмоций и даже расплакалась на сцене.

видео дня

"Я говорила, что плакать не буду, но что же такое! Но я скучала по вам", — призналась певица.

Мика Ньютон - где сейчас
Мика Ньютон - где сейчас / скрин из видео

Как оказалось, артистка работает над переводом своих песен на украинский язык и возобновлением творческой карьеры в Украине. В сети давно ходят слухи о сотрудничестве певицы с Jerry Heil, которая якобы работает над возвращением когда-то популярной исполнительницы в лучи славы. Реакция аудитории на выступление Мики доказала, что, несмотря на долгую паузу, ее ждали в Украине.

"У меня было ощущение, что я была не на сцене, а на какой-нибудь другой планете. Это произошло благодаря вам, люди. Я очень благодарна. Очень вас ценю и люблю. Это было что-то невероятное. Вы были просто нереальны. И мне есть о чем подумать", — заявила Ньютон.

Мика Ньютон - песни
Мика Ньютон - песни / скрин из видео

К слову, артистка вернулась в Украину не одна. Вместе с ней приехал ее супруг-американец. Как сообщает BLIK, Мика Ньютон трогательно поблагодарила мужа, который приложил огромные усилия для ее выздоровления.

"Чувствую себя очень счастливым человеком, что я вообще жива. Потому что у меня был очень редкий вид рака. И я могла здесь не быть. Так что я просто счастливый человек, который смог выйти на сцену и спеть для Киева. Для меня это реально большая честь", — поделилась артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская певица Алина Гросу наконец-то крестила своего долгожданного первенца. Молодая мама уже поделилась первыми фотографиями с таинства и рассекретила, кто из знаменитостей стал крестными родителями малыша.

Также принц Уильям рассказал о забавном расколе в королевской семье. Оказывается, маленькая принцесса Шарлотта наотрез отказалась разделять любовь папы и брата к футбольному клубу "Астон Вилла". Вместо этого она взяла пример со своей мамы, Кейт Миддлтон.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мика Ньютон

Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Мика Ньютон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

12:18Украина
Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

11:34Синоптик
Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

11:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителю

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителю

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Последние новости

12:18

Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

12:07

Ошибка, которую допускают почти все: при какой температуре следует стирать полотенца

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

11:53

Солнце резко изменило поведение: прогноз магнитных бурь на 1–3 июня 2026

11:34

Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
11:34

Можно сэкономить немало денег: какие приборы нужно выключать на ночь

11:05

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

11:04

"Говорила плакать не буду": Мика Ньютон победила рак и вышла на сцену спустя 13 летВидео

11:03

РФ может пойти в наступление на новом участке: есть три варианта развития событий

Реклама
10:40

Летом вернутся отключения света: эксперт назвал худший сценарий для Киева и Одессы

10:26

Круче чем по-деревенски: рецепт шикарного на вкус картофеля в духовке

10:00

Алина Гросу пышно покрестила сына и раскрыла звездных кумовей — деталиВидео

09:35

Стрельба на Оболони в Киеве: водитель открыл огонь после ссоры на дороге

09:23

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

09:20

Последствия критические: ВСУ дважды атаковали корабль РФ в Бердянске

09:05

Диалог через тексты Айтматова: как в Киеве объединили киргизскую классику, психологию и культурную дипломатию во время войныФото новости компании

08:43

"Еще один удар — и украинцы сдадутся": зачем РФ пугает атаками по Киеву

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 июня (обновляется)

08:24

Украина препятствует продвижению окупантов на фронте, в РФ начались проблемы - ISW

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:26

Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные поврежденияФото

06:42

РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненыеФото

06:41

Китай решил ударить по доллару: экономист Алексей Кущ предупредил об опасностимнение

05:30

Судьбоносный момент: каким знакам зодиака повезет в первые дни июня

05:01

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

04:41

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

04:13

Ребенок начнет есть ложкой сам: эксперт рассказал о хитром способе обучения

03:11

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

01:54

Археологи не поверили своим глазам: на месте крушения нашли уникальное сокровище

31 мая, воскресенье
23:42

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

23:15

Отмена резкого роста транспортных тарифов: в Киеве назвали новую цену

22:50

Юпитер открывает дверь к успеху: кому июнь 2026 подарит редкий шансВидео

22:33

Зачем РФ бомбила жилой дом в Румынии: Климовский дал прогноз окончания войнымнение

22:27

Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

21:49

Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

21:36

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителюВидео

21:27

Может ли курс доллара резко подскочить: прогноз на первую неделю июня

21:24

Белая полоса уже на пороге: кто получит деньги, любовь и новый статус в июне 2026Видео

20:50

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

20:30

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026Видео

Реклама
20:24

Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

20:15

Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

20:05

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

19:27

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

19:15

Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в автоВидео

19:00

Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядитФото

18:32

500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

18:13

Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

17:28

Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточкиВидео

17:23

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять