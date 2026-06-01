"Говорила плакать не буду": Мика Ньютон победила рак и вышла на сцену спустя 13 лет

Мика Ньютон вернулась в Украину и дала первое выступление.

https://stars.glavred.info/govorila-plakat-ne-budu-mika-nyuton-pobedila-rak-i-vyshla-na-scenu-spustya-13-let-10769363.html Ссылка скопирована

Мика Ньютон вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мика Ньютон, скрин из видео

Вы узнаете:

Мика Ньютон вернулась в Украину из США

Как выглядит Мика Ньютон сейчас

Известная певица Мика Ньютон, которая представляла Украину на Евровидении-2011, вернулась на родину спустя 13 лет после эмиграции в США и борьбы с раком яичника, который ей диагностировали в 2019 году. Видео с первого выступления артистки в Киеве появились в TikTok.

Мика Ньютон вышла на сцену во время фестиваля "Поколение", приуроченного ко Дню Киева. Она исполнила свои яркие хиты, такие как "Angel" и "Білі спогади" (переведенную на украинский язык песню "Белые лошади"). Певица не сдерживала эмоций и даже расплакалась на сцене.

видео дня

"Я говорила, что плакать не буду, но что же такое! Но я скучала по вам", — призналась певица.

Мика Ньютон - где сейчас / скрин из видео

Как оказалось, артистка работает над переводом своих песен на украинский язык и возобновлением творческой карьеры в Украине. В сети давно ходят слухи о сотрудничестве певицы с Jerry Heil, которая якобы работает над возвращением когда-то популярной исполнительницы в лучи славы. Реакция аудитории на выступление Мики доказала, что, несмотря на долгую паузу, ее ждали в Украине.

"У меня было ощущение, что я была не на сцене, а на какой-нибудь другой планете. Это произошло благодаря вам, люди. Я очень благодарна. Очень вас ценю и люблю. Это было что-то невероятное. Вы были просто нереальны. И мне есть о чем подумать", — заявила Ньютон.

Мика Ньютон - песни / скрин из видео

К слову, артистка вернулась в Украину не одна. Вместе с ней приехал ее супруг-американец. Как сообщает BLIK, Мика Ньютон трогательно поблагодарила мужа, который приложил огромные усилия для ее выздоровления.

"Чувствую себя очень счастливым человеком, что я вообще жива. Потому что у меня был очень редкий вид рака. И я могла здесь не быть. Так что я просто счастливый человек, который смог выйти на сцену и спеть для Киева. Для меня это реально большая честь", — поделилась артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская певица Алина Гросу наконец-то крестила своего долгожданного первенца. Молодая мама уже поделилась первыми фотографиями с таинства и рассекретила, кто из знаменитостей стал крестными родителями малыша.

Также принц Уильям рассказал о забавном расколе в королевской семье. Оказывается, маленькая принцесса Шарлотта наотрез отказалась разделять любовь папы и брата к футбольному клубу "Астон Вилла". Вместо этого она взяла пример со своей мамы, Кейт Миддлтон.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мика Ньютон Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред