Алина Гросу пышно покрестила сына и раскрыла звездных кумовей — детали

Кристина Трохимчук
1 июня 2026, 10:00
Состоялось крещение первенца артистки Алины Гросу.
Алина Гросу покрестила сына / коллаж: Главред, фото: threads.com, Алина Гросу

Известная украинская певица Алина Гросу наконец покрестила долгожданного первенца. В Threads звезда показала первые фотографии с таинства и раскрыла звездных кумовей.

Для таинства артистка выбрала особенную дату — в этом году 31 мая православные христиане празднуют Троицу. Певица отметила, что крестины Марка-Габриэля стали важным днем для всей семьи и возможностью собрать родных, друзей и звездных коллег.

Алина Гросу - сын Марк-Габриэль / фото: threads.com, Алина Гросу

"Я безумно счастлива, что крестины моего сынишки стали отличным поводом впервые за многие годы собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, наполненный любовью, теплом и благодарностью. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", — поделилась Алина, опубликовав красивые фото церковного таинства.

Алина Гросу - крестины / фото: threads.com, Алина Гросу

Как оказалось, певица выбрала для сына не менее звездных кумовей. Икона украинской сцены Ирина Былик поделилась, что исполнительница доверила ей стать крестной матерью маленького Марка-Габриэля.

Как выглядит сын Алины Гросу / фото: threads.com, Алина Гросу

"Многие годы мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, родственные отношения, полные доверия, поддержки и любви. И вот сегодня это символическое звание стало реальностью — я имею честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это великая радость, ответственность и благословение", — призналась звезда.

Ирина Билык и Алина Гросу / фото: threads.com, Алина Гросу

После крещения малыша в церкви Гросу устроила пышный праздник для родных и близких. На видео из ресторана можно увидеть фотографии Марка-Габриэля и рассмотреть, как выглядит малыш. Развлекали гостей Дима Коляденко и другие звездные гости.

Алина Гросу - муж / фото: threads.com, Алина Гросу

Поклонники активно поздравили артистку с крещением сына. Не обошлось и без шуток о муже Алины Гросу — в отличии от сына, его лицо артистка до сих пор скрывает.

"Простите, не могу не пошутить. А Романа еще не покрестили, не показывают"

"Поздравляю вас с Таинством Крещения. Благословение божьего вам и вашему сыну"

"Такой хорошенький, копия отец. Здоровья и счастья маленькому"

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

