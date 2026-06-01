Алина Гросу пышно покрестила сына и раскрыла звездных кумовей — детали

Известная украинская певица Алина Гросу наконец покрестила долгожданного первенца. В Threads звезда показала первые фотографии с таинства и раскрыла звездных кумовей.
Для таинства артистка выбрала особенную дату — в этом году 31 мая православные христиане празднуют Троицу. Певица отметила, что крестины Марка-Габриэля стали важным днем для всей семьи и возможностью собрать родных, друзей и звездных коллег.
"Я безумно счастлива, что крестины моего сынишки стали отличным поводом впервые за многие годы собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, наполненный любовью, теплом и благодарностью. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", — поделилась Алина, опубликовав красивые фото церковного таинства.
Как оказалось, певица выбрала для сына не менее звездных кумовей. Икона украинской сцены Ирина Былик поделилась, что исполнительница доверила ей стать крестной матерью маленького Марка-Габриэля.
"Многие годы мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, родственные отношения, полные доверия, поддержки и любви. И вот сегодня это символическое звание стало реальностью — я имею честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это великая радость, ответственность и благословение", — призналась звезда.
После крещения малыша в церкви Гросу устроила пышный праздник для родных и близких. На видео из ресторана можно увидеть фотографии Марка-Габриэля и рассмотреть, как выглядит малыш. Развлекали гостей Дима Коляденко и другие звездные гости.
Поклонники активно поздравили артистку с крещением сына. Не обошлось и без шуток о муже Алины Гросу — в отличии от сына, его лицо артистка до сих пор скрывает.
"Простите, не могу не пошутить. А Романа еще не покрестили, не показывают"
"Поздравляю вас с Таинством Крещения. Благословение божьего вам и вашему сыну"
"Такой хорошенький, копия отец. Здоровья и счастья маленькому"
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
