Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

Певица показала, как сейчас выглядит ее внучка Соня Евдокименко.

София Ротару показала внуку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару прервала молчание, чтобы обратиться к внучке Соне Евдокименко в Instagram. Сегодня, 20 мая, ей исполнилось 25 лет.

Артистка выложила в соцсети фотографию своей родственницы и трогательно поздравила ее на английском языке.

"С Днем рождения", — написала звезда.

Внучка Софии Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

На снимке Соня Евдокименко позирует в нежно-розовом платье, которое подчеркивает ее фигуру. Образ внучка звезды дополнила массивными серьгами и макияжем с яркими стрелками.

Не забыла о важном дне для дочери и мама Сони. Светлана Евдокименко поделилась в Instagram семейной фотографией с дочерью и сыном Анатолием, который выехал из Украины и живет за границей.

Соня и Анатолий Евдокименки с матерью / фото: instagram.com, Светлана Евдокименко

"Доченька, с днем рождения! Моя любовь к тебе безгранична, как вселенная. Ты самый красивый, добрый и ценный комплимент мне в этом мире, да и не только в этом. Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел-хранитель, всегда рядом", – трогательно высказалась невестка Софии Ротару.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



