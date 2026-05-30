Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

Вы узнаете:
- Как выглядит внучка Ротару
- Почему к ней обратилась звездная бабушка
Легендарная украинская певица София Ротару прервала молчание, чтобы обратиться к внучке Соне Евдокименко в Instagram. Сегодня, 20 мая, ей исполнилось 25 лет.
Артистка выложила в соцсети фотографию своей родственницы и трогательно поздравила ее на английском языке.
"С Днем рождения", — написала звезда.
На снимке Соня Евдокименко позирует в нежно-розовом платье, которое подчеркивает ее фигуру. Образ внучка звезды дополнила массивными серьгами и макияжем с яркими стрелками.
Не забыла о важном дне для дочери и мама Сони. Светлана Евдокименко поделилась в Instagram семейной фотографией с дочерью и сыном Анатолием, который выехал из Украины и живет за границей.
"Доченька, с днем рождения! Моя любовь к тебе безгранична, как вселенная. Ты самый красивый, добрый и ценный комплимент мне в этом мире, да и не только в этом. Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел-хранитель, всегда рядом", – трогательно высказалась невестка Софии Ротару.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что наследница известной американской исполнительницы Дженнифер Лопес совершила каминг-аут. Эмма совершила трансгендерный переход, теперь идентифицирует себя как мужчина и официально использует имя Оскар.
Также Елена Тополя решила открыто прокомментировать домыслы, касающиеся ее прошлых отношений. Певица категорически опровергла все слухи о неверности и заверила публику, что никогда не причиняла бывшему партнеру боль изменами.
Вас может заинтересовать:
- "Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе
- "Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья
- "Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред