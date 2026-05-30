"Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе

Кристина Трохимчук
30 мая 2026, 11:14
Подозрения у пользователей Threads вызвала незаметная деталь.
Владимир Остапчук - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Вы узнаете:

  • Почему Остапчуков заподозрили в ненастоящей свадьбе
  • Как отреагировала Екатерина Остапчук

Threads бурлит из-за очередной теории, связанной с Владимиром и Екатериной Остапчуками. Пользователи соцсети заподозрили, что свадьба пары была не настоящим торжеством, а всего лишь рекламой.

Знаменитость выдала деталь, скрытая на самом видном месте, — под фатой Екатерины Остапчук заметили большую магазинную бирку. Комментаторы сразу сделали вывод: невозможно забыть отрезать ценник с собственного свадебного наряда, поэтому и праздник был ничем иным, как рекламной интеграцией.

"Я, конечно, извиняюсь, но это была свадьба или самая обычная рекламная интеграция? Ценник под фатой все же видят?" — написали в Threads.

Ценник на фате Екатерины Остапчук / скрин из Threads

Другие пользователи также начали анализировать странности на снимках пары. Внимательные комментаторы даже нашли дырку на свадебном платье Екатерины и задались вопросом, почему невеста на фото сидит далеко от мужа и сына без обуви. Подозрения также вызвало то, что пара не поделилась снимками с самого праздника и гостями — только фотографии вдвоем и с сыном.

"Меня спрашивают, зачем я приближаю фото. Ну потому что интересно замечать детали. К примеру, на этом фото видно, что на свадьбе обувь была только у главы семьи, а мама сидит от сына на расстоянии в километр, чтобы не повредить рекламное платье. Ну и еще много интересного можно рассмотреть", — поделился пользователь.

Владимир Остапчук с женой и сыном / скрин из Threads

В комментарии к посту пришла и сама Екатерина Остапчук. Она опровергла подозрения комментаторов, заявив, что просто не заметила бирку на фате, потому что она изначально не была частью образа.

"Когда вы все от меня отстанете. Фата даже не от этого платья. Фотограф попросил набросить ее для фото. А надевала я ее вечером под второе платье. А без обуви я сижу на втором фото, потому что это номер, в котором мы собирались. Мне на каблуках обязательно сидеть в номере у себя на диване?" — высказалась жена шоумена.

Екатерина Остапчук ответила в Threads / скрин из Threads

Под комментарием началось громкое обсуждение. Екатерина активно начала уверять, что бирку просто не заметили ни она, ни фотограф, который обрабатывал снимки. Также она заявила, что рекламную вещь не разрешили бы "повалять по земле", и прикрепила кадры с супругом на живописной локации под открытым небом.

Екатерина Остапчук опровергла теорию в Threads / скрин из Threads

Ранее Главред сообщал, что певец DREVO, известный по хитам "Смарагдове небо" и "Енкарапіста", женился на своей возлюбленной Яне Рудник. Первыми эксклюзивными кадрами со свадебного торжества 24-летний артист поделился в соцсетях.

Также Ольга Сумская честно рассказала, как коллеги по театру пытались разрушить ее карьеру из-за банальной зависти. Звезда отметила, что чужой успех часто толкает людей на самые низкие поступки. Соперники не ограничивались шушуканьем за спиной, а осознанно переходили черту.

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
