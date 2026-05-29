"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

Кристина Трохимчук
29 мая 2026, 17:55
Анастасия Приходько высказалась по поводу ежедневного звучания гимна Украины.
Настя Приходько
Анастасия Приходько - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Приходько

  • Анастасия Приходько пожаловалась на гимн Украины
  • Что певице ответили в Threads

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько снова вызвала громкое обсуждение в Threads. Артистку пугает ежедневное звучание гимна Украины, который включают после Всеукраинской минуты молчания.

По словам Приходько, она ежедневно просыпается от громкого звучания гимна. Оказалось, что психика певицы не выдерживает такого стресса.

"Скажите, пожалуйста, я никак не могу привыкнуть к тому, что в 9 утра громко включают Государственный гимн Украины. Сквозь сон это словно звучит как "нам конец"! Я честно говорю, каждый раз просыпаюсь со страхом…", — написала Анастасия.

Анастасия Приходько про гимн Украины
Анастасия Приходько про гимн Украины / скрин из Threads

В соцсети не оценили такое признание певицы. В комментарии к ней пришла Елена Мандзюк, которая напомнила о том, как украинские спортсменки отказались слушать гимны России и Беларуси во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике.

"Вчера украинская спортсменка стояла на пьедестале рядом с представительницей России в наушниках и с закрытыми глазами, чтобы не слышать гимн Московии, ежедневно убивающей украинцев. Сегодня вижу, как украинская певица говорит, что ее пугает гимн Украины. Что произошло, если символ собственного государства вызывает не гордость, не уважение и благодарность, а страх?" — высказалась блогер.

Елена Мандзюк ответила Анастасии Приходько
Елена Мандзюк ответила Анастасии Приходько / скрин из Threads

В комментариях украинцы также недоумевали по поводу реакции Приходько.

"Украинский гимн боятся только враги или предатели. Ни один украинец гимна своего государства никогда не испугается"

"Анастасия, вас звук тревоги ночью не пугает? Звук шахеда? Только звук гимна Украины в 9 утра?"

"Радуйтесь и благодарите ВСУ, что вообще проснулись. А гимн как-нибудь переживете"

Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий приговорена украинским судом к длительному тюремному заключению и конфискации имущества. Винницкий областной суд заочно назначил бывшей народной артистке наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Также Ольга Сумская с грустью призналась, что на данный момент лишена возможности лично увидеться со своей старшей дочерью и внуками — Евой и Даниилом, которые сейчас находятся в России. Сумская с невероятной любовью публично рассказала о своих маленьких внуках.

О персоне: Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

