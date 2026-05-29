"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

Кратко:
- После расставания Билан почувствовала эмоциональное спокойствие
- Актриса сегодня сосредоточена на собственной жизни и детях
Украинская актриса Виктория Билан впервые подробно высказалась о разводе с мужем - актером Владимиром Ращуком. Артистка призналась, что долгое время пыталась оправдать проблемы в отношениях внешними обстоятельствами, однако со временем изменила свое мнение. Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина.
По словам Билан, сначала ей казалось, что кризис в семье был связан с последствиями войны, эмоциональным истощением и стрессом. Однако после расставания она начала иначе анализировать их совместную жизнь.
"Я так думала, потому что мне эти мысли навязали. Мне объясняли, что причина - война, изменения, психологическое состояние. Сейчас я так уже не считаю. Анализируя наши отношения, понимаю: люди не меняются. Возможно, я просто многого не замечала или слишком сильно любила", - рассказала актриса.
Виктория также призналась, что только после развода смогла открыто взглянуть на черты характера бывшего мужа, которые раньше игнорировала.
"Я жила с абсолютным, стопроцентным нарциссом. И говорю это не для того, чтобы обидеть человека. Просто есть определенные расстройства личности, и они действительно существуют", - заявила артистка.
При этом Билан подчеркнула, что сегодня сосредоточена на собственной жизни, детях и внутреннем восстановлении. По ее словам, после расставания она наконец почувствовала эмоциональное спокойствие.
"Мне сейчас так хорошо. Я наконец-то занимаюсь собой и своими детьми", - поделилась актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин, покинувший Россию после начала полномасштабной войны и внесенный в реестр иноагентов за поддержку Украины, жестко прокомментировал клип прокремлевского исполнителя Шамана, в котором он использовал лицо юмориста.
Украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась своими ежемесячными расходами и призналась, какую сумму считает достаточной для комфортной жизни в столице. По словам актрисы, сейчас основным источником ее дохода являются антрепризные спектакли. Петрожицкая считает, что для комфортной жизни в Киеве человеку достаточно около 1 тысячи долларов в месяц.
Вас может заинтересовать:
- "Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына
- "Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына
- Жена Ращука ошеломила правдой об изменах актера во время беременности - детали
О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред