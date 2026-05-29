"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

Виктория Билан призналась, что только после развода смогла открыто взглянуть на черты характера бывшего мужа, которые раньше игнорировала.

Экс-жена Ращука раскрыла новые подробности об их браке

Украинская актриса Виктория Билан впервые подробно высказалась о разводе с мужем - актером Владимиром Ращуком. Артистка призналась, что долгое время пыталась оправдать проблемы в отношениях внешними обстоятельствами, однако со временем изменила свое мнение. Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина.

По словам Билан, сначала ей казалось, что кризис в семье был связан с последствиями войны, эмоциональным истощением и стрессом. Однако после расставания она начала иначе анализировать их совместную жизнь.

"Я так думала, потому что мне эти мысли навязали. Мне объясняли, что причина - война, изменения, психологическое состояние. Сейчас я так уже не считаю. Анализируя наши отношения, понимаю: люди не меняются. Возможно, я просто многого не замечала или слишком сильно любила", - рассказала актриса.

Виктория также призналась, что только после развода смогла открыто взглянуть на черты характера бывшего мужа, которые раньше игнорировала.

"Я жила с абсолютным, стопроцентным нарциссом. И говорю это не для того, чтобы обидеть человека. Просто есть определенные расстройства личности, и они действительно существуют", - заявила артистка.

При этом Билан подчеркнула, что сегодня сосредоточена на собственной жизни, детях и внутреннем восстановлении. По ее словам, после расставания она наконец почувствовала эмоциональное спокойствие.

"Мне сейчас так хорошо. Я наконец-то занимаюсь собой и своими детьми", - поделилась актриса.

О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

