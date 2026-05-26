Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

Кратко:
- Владимир Ращук сейчас весит 100 кг
- Лишь 10% массы актера составляет жир, а остальное – мышцы
Известный украинский актер Владимир Ращук поразил поклонников кардинальным похудением. Артист признался, что сбросил 40 килограммов и полностью изменил свой образ жизни.
В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" актер рассказал, что сейчас весит 100 килограммов, при этом лишь 10% его массы составляет жир, а остальное - мышцы.
По словам Ращука, добиться такого результата ему помогли регулярные тренировки и правильное питание. Сейчас артист занимается в спортзале трижды в неделю и придерживается сбалансированного рациона без жестких ограничений.
Впрочем, во время подготовки к соревнованиям по бодибилдингу дисциплина была значительно строже.
"Сейчас 100 кг вешу, 40 килограммов сбросил. У меня где-то около 10 процентов жировой массы, все остальное - мышечная. Тренируюсь три раза в неделю. Просто у меня был соревновательный сезон, то немножечко закрыл. Сейчас уже можно нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко", - поделился артист.
О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
