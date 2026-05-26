"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Филипп Коляденко откровенно рассказал о настоящем характере звездного отца.

Дима Коляденко - сын

Известный украинский музыкант Филипп Коляденко откровенно рассказал об отношениях со своим звездным отцом Димой Коляденко. В интервью Алине Доротюк он признался, что давно не советуется с отцом в творческих вопросах, ведь у них совершенно разные взгляды и вкусы.

По словам Коляденко-младшего, любовь его звездного отца к сцене и желание дарить людям позитив вызывают у него только восхищение. Несмотря на то, что они давно не помогают друг другу в творческой среде, между ними царит взаимное уважение.

"Он давно со мной не советуется, потому что мы поняли когда-то, что не помогаем. У нас разный вкус, разное ощущение жизни во всем: в одежде, во времени, которое мы проводим вместе. Поэтому я отношусь к этому как к фану. Ну, он точно делает фан", — рассказал Филипп.

Также сын Димы Коляденко рассказал, как изменилась жизнь его звездного отца после начала полномасштабного вторжения. Музыкант признался, что был очень рад снова увидеть Диму в театре, где он начинал свой творческий путь..

"Он был профессиональным актером и долгое время играл в Сумах. Там же они познакомились с моей мамой. И для меня невероятная радость, в том числе из-за войны, что мама приобщила его к театру. Это его место. Я невероятно счастлив, что он там", — высказался Коляденко.

О персоне: Дима Коляденко Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

