Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

Первая леди появилась с интересным девайсом на руке.

Елена Зеленская - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская появилась с необычным браслетом

Первая леди Украины Елена Зеленская провела официальную встречу с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда и обратила на себя внимание из-за необычного выбора аксессуара. На снимках в Telegram-канале можно заметить необычный браслет на руке супруги президента.

Для того чтобы пообщаться с австралийским предпринимателем Эндрю Форрестом, Зеленская выбрала элегантный образ в шоколадном цвете. Сдержанный костюм без лацканов с нежной деталью в виде маленького желтого бантика на кармане отлично дополнили мягкие локоны и нюдовый макияж с легким акцентом на глаза.

Образ Елены Зеленской / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Однако больше всего внимания привлек необычный девайс на руке первой леди. Елена появилась с современным фитнес-браслетом, главной особенностью которого является отсутствие экрана. Этот современный аксессуар предназначен для контроля состояния организма — он отслеживает фазы сна, температуру тела, пульс, дыхание и другие важные показатели. Такой браслет можно приобрести приблизительно за 10-12 тысяч гривен.

Елена Зеленская - браслет / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Необычным выбор Зеленской делает и то, что подобные девайсы редко надевают на официальные встречи, а официальные протоколы до сих пор делают акцент на предпочтительности классических моделей украшений и часов. Однако в современном деловом этикете отношение к ношению электронных часов стало более лояльным — главное выбирать ремешки из кожи или металла неброских цветов и не привлекать внимание яркими изображениями на экране.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

