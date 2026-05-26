"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

Знаменитый режиссер откровенно высказался о слухах, которые озвучила Наталья Холоденко.

Скандальное интервью Натальи Холоденко, в котором она намекнула на роман Алана Бадоева и Макса Барских, не осталось без внимания звезд. В Instagram медийному психологу ответил и сам Алан Бадоев.

Режиссер с иронией высказался о слухах и призвал подписчиков и поклонников Макса Барских не обращаться к Наталье Холоденко. По мнению Бадоева, психолог не сможет им помочь.

"Слушайте, я здесь услышал о "величайшем" психологе Украины. Ну, понимаете, о ком я. Этакая женщина. Бодрая. Хочу сказать, что вы, я надеюсь, к ней не ходите, правда? Кто, вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит", — высказался Алан.

Знаменитость отметил, что для душевного равновесия не стоит верить слухам, а лучше наслаждаться творчеством, которое они создают вместе с Барских.

"Лучше подписывайтесь на меня, на Макса, слушайте песни, смотрите хорошее творчество. Оно вас и поддержит, и кукуху сбережет", — заявил Бадоев.

После этого режиссер еще и успел потроллить слухи о своей ориентации, сфотографировавшись в футболке с надписью "Sounds straight — I'm out" (шутка построена на игре слов, где фраза означает одновременно "Звучит разумно — я пас" и ироничный отказ с намеком на ориентацию: "Это что-то на гетеросексуальном — я пас" — прим. ред.).

Сам Макс Барских, который ранее высказался о Холоденко, был не так дипломатичен. Он назвал психолога "хайпожоркой" и призвал не верить словам инфлюенсерки.

О персоне: Алан Бадоев Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

