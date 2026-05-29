Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

Бывшую украинскую певицу Таисию Повалий, которая сбежала в РФ и поддерживает войну против Украины, приговорили к тюремному сроку и конфискации имущества. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По сообщению правоохранителей, прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде причастность Повалий к поддержке страны-агрессора, участию в пропагандистских мероприятиях, а также оправданию вооруженной агрессии против родной страны.
"По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство России. Она принимала участие в концертах в поддержку так называемой "сво" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа", — сообщили в Офисе генерального прокурора.
Предательница получила внушительное наказание — Винницкий областной суд "наградил" бывшую народную артистку 12 годами лишения свободы, а также запретом занимать некоторые должности сроком на 15 лет. Кроме того, в 2024 году по решению ВАКС в пользу государства отошли все активы Повалий, в том числе несколько земельных участков, недвижимость, автомобили, оружие и даже права на девять ее песен.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
