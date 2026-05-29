"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

Дарья Петрожицкая считает, что для комфортной жизни в Киеве человеку достаточно около 1 тысячи долларов в месяц.

Дарья Петрожицкая рассказала, сколько нужно денег для комфортной жизни в Киеве

Украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась своими ежемесячными расходами и призналась, какую сумму считает достаточной для комфортной жизни в столице. Об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту "Розмова".

По словам актрисы, сейчас основным источником ее дохода являются антрепризные спектакли. Петрожицкая считает, что для комфортной жизни в Киеве человеку достаточно около 1 тысячи долларов в месяц.

Она также рассказала, что тратит примерно 3 тысячи грн в неделю на продукты, а ежедневное питание дома обходится ей ориентировочно в 500 гривен. При этом актриса призналась, что часто покупает готовую кулинарию в супермаркетах.

Петрожицкая отметила, что часть одежды получает по бартеру благодаря сотрудничеству с украинскими брендами, которые рекламирует в соцсетях.

"Я очень экономная. Думаю, меня этому научил папа. У нас дома всегда было что-то сладкое, но это было простое печенье - галетное или овсяное. Мне важно понимать, что у меня есть финансовая подушка безопасности. И большой плюс - наличие собственной квартиры", - поделилась актриса.

Также она рассказала, что живет вместе с младшей сестрой и домашним котом.

О персоне: Дарья Петрожицкая Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

