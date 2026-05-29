"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластики

Адель Асанти рассказала о последствиях врачебной ошибки.

Адель Асанти - пластическая операция

Участница романтического реалити "Холостяк-11" Адель Асанти поделилась жуткими подробностями о последствиях неудачной пластической операции на ягодицах. Блогер рассказала программе "Сніданок з 1+1", как пластика по бартеру стала для нее фатальной ошибкой.

По словам Асанти, операцию она сделала по бартеру в Турции. Во время хирургического вмешательства врач допустил роковую ошибку — перепутал ягодичные и грудные импланты и установил последние блогеру. Пострадавшая узнала об этом только спустя несколько лет, когда столкнулась с первыми последствиями.

"Я просыпаюсь утром, иду в душ и вижу, что у меня попа просто перевернулась. Я звоню подружке, мы делаем УЗИ, не лопнул ли имплант или что с ним вообще. Она достала их и говорит, что у меня были грудные импланты в ягодицах", — поделилась Адель.

Как призналась участница "Холостяка", переворот имплантов случался у нее неоднократно, а вернуть их в правильное положение помогала подруга вручную. Через некоторое время блогер решилась на удаление имплантов, но это не решило проблему окончательно.

"Кожа растянулась. Как бы я ни ходила в зал, это все равно не помогает, потому что мышца ослабла. То есть надо как-то переделывать", — пожаловалась Асанти.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

