"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

Ольга Сумская рассказала, на кого похожи дети Антонины Паперной.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно высказалась о внуках, которые сейчас живут в РФ. Знаменитость рассказала программе "Наодинці з гламуром", на кого похожи дети Антонины Паперной.

По словам Сумской, сейчас она не может встретиться с дочерью и ее детьми Евой и Данилом, которые живут в стране-агрессоре. Несмотря на это, актриса с нежностью отозвалась о своих внуках.

"Они — мои кровинки. Они похожи на моего первого мужа Евгения Паперного. Они еще маленькие, и нельзя сказать, пробуждаются ли у них актерские способности, но ситуация сложная", — высказалась Ольга.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, звезда не скрывает, что общается со своей дочерью. Антонина Паперная переехала жить в страну-агрессор еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас живет там вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Знаменитость также публично поздравила свою "российскую" дочь с днем рождения.

"Разве может мама не общаться с детьми? Может, и есть такие примеры, но не в нашем случае. Это мой родной ребенок. Дети взрослеют, а я уже даже не верю, что уже такой возраст. Хотя это прекрасный возраст, это расцвет молодости и творческих возможностей. Я вспоминаю свои "за 30" — все только начиналось. Поэтому я желаю ей здоровья, вдохновения и выдержки", — сказала Сумская.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

