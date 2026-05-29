Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

Кристина Трохимчук
29 мая 2026, 13:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ольга Сумская рассказала, на кого похожи дети Антонины Паперной.
Ольга Сумская, Тоня Паперная
Ольга Сумская и Антонина Паперная / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская рассказала о внуках
  • На кого похожи дети Антонины Паперной

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно высказалась о внуках, которые сейчас живут в РФ. Знаменитость рассказала программе "Наодинці з гламуром", на кого похожи дети Антонины Паперной.

По словам Сумской, сейчас она не может встретиться с дочерью и ее детьми Евой и Данилом, которые живут в стране-агрессоре. Несмотря на это, актриса с нежностью отозвалась о своих внуках.

видео дня
Антонина Паперная с мужем
Антонина Паперная с мужем / фото: instagram.com, Антонина Паперная

"Они — мои кровинки. Они похожи на моего первого мужа Евгения Паперного. Они еще маленькие, и нельзя сказать, пробуждаются ли у них актерские способности, но ситуация сложная", — высказалась Ольга.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, звезда не скрывает, что общается со своей дочерью. Антонина Паперная переехала жить в страну-агрессор еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас живет там вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Знаменитость также публично поздравила свою "российскую" дочь с днем рождения.

Ольга Сумская - актриса
Ольга Сумская - дочь / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Разве может мама не общаться с детьми? Может, и есть такие примеры, но не в нашем случае. Это мой родной ребенок. Дети взрослеют, а я уже даже не верю, что уже такой возраст. Хотя это прекрасный возраст, это расцвет молодости и творческих возможностей. Я вспоминаю свои "за 30" — все только начиналось. Поэтому я желаю ей здоровья, вдохновения и выдержки", — сказала Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин, покинувший Россию после начала полномасштабной войны и внесенный в реестр иноагентов за поддержку Украины, жестко прокомментировал клип прокремлевского исполнителя Шамана, в котором он использовал лицо юмориста.

Также Леся Никитюк поделилась новыми подробностями о торжестве своей мечты. Отвечая на частые вопросы о будущей свадьбе, знаменитость рассекретила имя главного звездного гостя, которого хотела бы увидеть на своем празднике.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Антонина Паперная Ольга Сумская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:57Синоптик
РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:40Украина
Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

Последние новости

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

Реклама
13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

12:38

Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтенияВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

12:08

"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

Реклама
11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

10:11

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

10:01

От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июнеВидео

09:55

"Можно без конверта": Никитюк сделала неожиданное заявление о свадьбеВидео

09:53

Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

09:14

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

08:59

Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второгоВидео

08:33

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

08:12

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненыеФото

08:10

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чопмнение

07:44

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в ЗапорожьеФото

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

Реклама
05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять