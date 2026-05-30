"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

Какой была свадьба певца DREVO.

Известный украинский певец DREVO, который стал автором хитов "Смарагдове небо" и "Енкарапіста", показал первые кадры со своей свадьбы в Instagram. 24-летний артист сделал предложение возлюбленной в феврале 2026 года.

Супругой исполнителя стала Яна Рудник — его муза и автор первых строк главного хита DREVO — "Смарагдове небо". Пара познакомилась еще в родном Вараше и начала романтические отношения после того, как Яна окончила школу. Певец не скрывал личную жизнь от поклонников и сам поделился кинематографичными снимками со свадьбы.

На свадебных снимках Максим Деревянчук (настоящее имя певца — прим. ред.) запечатлен в классическом черном смокинге, дополненном белоснежной рубашкой, галстуком-бабочкой и кожаными оксфордами на шнуровке.

Яна сделала выбор в пользу изящного светлого платья с открытой линией плеч, которое выгодно подчеркивало силуэт и плавно расширялось книзу. Изюминкой образа невесты стала длинная струящаяся фата в пол с кружевной каймой, придавшая ему особую нежность. Финальным акцентом стал свадебный букет из пышных белых пионов.

"Под звуки гонга", — подписал снимки DREVO.

"Жена", — написала на своей страничке Яна Рудник.

Молодоженов поздравил певец Виталий Козловский — он написал коллеге по сцене теплые слова в комментариях.

"Поздравления", — высказался артист.

Также в комментариях пару активно поддержали поклонники DREVO.

"Поздравляю новосозданную семью! Любви вам безграничной"

"Поздравляю! Горько молодым"

"Мои поздравления с женитьбой! Пусть жизненный путь будет счастливым"

О персоне: DREVO DREVO (Максим Деревянчук) - украинский певец, автор и исполнитель песен. Финалист Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Стал известен благодаря песням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". В 2024 году представил дебютный альбом "Перший тайм", сообщает Википедия.

