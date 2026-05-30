"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

Вы узнаете:
- DREVO женился
- Как выглядит невеста певца
Известный украинский певец DREVO, который стал автором хитов "Смарагдове небо" и "Енкарапіста", показал первые кадры со своей свадьбы в Instagram. 24-летний артист сделал предложение возлюбленной в феврале 2026 года.
Супругой исполнителя стала Яна Рудник — его муза и автор первых строк главного хита DREVO — "Смарагдове небо". Пара познакомилась еще в родном Вараше и начала романтические отношения после того, как Яна окончила школу. Певец не скрывал личную жизнь от поклонников и сам поделился кинематографичными снимками со свадьбы.
На свадебных снимках Максим Деревянчук (настоящее имя певца — прим. ред.) запечатлен в классическом черном смокинге, дополненном белоснежной рубашкой, галстуком-бабочкой и кожаными оксфордами на шнуровке.
Яна сделала выбор в пользу изящного светлого платья с открытой линией плеч, которое выгодно подчеркивало силуэт и плавно расширялось книзу. Изюминкой образа невесты стала длинная струящаяся фата в пол с кружевной каймой, придавшая ему особую нежность. Финальным акцентом стал свадебный букет из пышных белых пионов.
"Под звуки гонга", — подписал снимки DREVO.
"Жена", — написала на своей страничке Яна Рудник.
Молодоженов поздравил певец Виталий Козловский — он написал коллеге по сцене теплые слова в комментариях.
"Поздравления", — высказался артист.
Также в комментариях пару активно поддержали поклонники DREVO.
"Поздравляю новосозданную семью! Любви вам безграничной"
"Поздравляю! Горько молодым"
"Мои поздравления с женитьбой! Пусть жизненный путь будет счастливым"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская откровенно высказалась о темной стороне актерской профессии и закулисных интригах. В своем недавнем интервью знаменитость призналась, что за годы карьеры неоднократно сталкивалась с жесткой завистью со стороны коллег.
Также Анастасия Приходько вновь оказалась в центре публичного скандала из-за своих резких высказываний в соцсети Threads. Певица откровенно призналась, что испытывает сильную тревогу и страх из-за ежедневного звучания гимна Украины.
Вас может заинтересовать:
- "Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе
- Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины
- "Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины
О персоне: DREVO
DREVO (Максим Деревянчук) - украинский певец, автор и исполнитель песен. Финалист Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Стал известен благодаря песням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". В 2024 году представил дебютный альбом "Перший тайм", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред