"Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 14:45
Ксении Мишиной в начале актерского пути было сложно справляться с волнением во время съемок.
Ксения Мишина удивила признаниями о себе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

  • Ксения Мишина долго испытывала дискомфорт перед камерой
  • Актрисе не нравилось постоянно находиться в публичном пространстве

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками неожиданными подробностями из своей жизни. Артистка призналась, что за уверенным экранным образом скрывается довольно застенчивый человек.

В своем Instagram артистка рассказала, что долгое время испытывала дискомфорт перед камерой и с трудом привыкала к публичности. По словам Мишиной, в начале актерского пути ей было крайне сложно справляться с волнением во время съемок.

Актриса также призналась, что не сразу смогла адаптироваться к ведению социальных сетей. Она отметила, что раньше ей не нравилось постоянно находиться в публичном пространстве, а создание контента нередко сопровождалось сильными переживаниями.

"Несмотря на то, что я выбрала публичную профессию, в жизни я довольно застенчивый человек и до сих пор часто смущаюсь в самых обычных ситуациях. Я также долго ненавидела вести соцсети, даже были истерики", – написала актриса.

Еще одним неожиданным фактом стало воспоминание о первой актерской визитке. По словам знаменитости, записать ее удалось лишь после 37 дублей, поскольку тогда страх перед камерой был особенно сильным. Однако желание добиться успеха в профессии помогло ей преодолеть внутренние барьеры.

Кроме того, Мишина откровенно рассказала о личной жизни. Актриса отметила, что, несмотря на несколько предложений руки и сердца, официально замужем она никогда не была.

Поделилась знаменитость и семейной историей, связанной с рождением сына. Она рассказала, что с детства мечтала назвать будущего ребенка Даниилом и даже во время беременности обращалась к малышу именно так. Однако незадолго до родов изменила решение, и в итоге сын получил имя Платон.

Также актриса призналась, что мечтает о дочери, говорящем попугае и большом аквариуме, который хотелa бы установить у себя дома.

Откровения звезды вызвали живой отклик среди подписчиков, многие из которых отметили, что такие признания помогают увидеть знаменитость с совершенно другой стороны.

Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий, покинувшая Украину ради РФ и открыто вставшая на сторону Кремля, приговорена украинским судом к тюремному заключению с конфискацией имущества. Повалий ждет не только тюремный срок на бумаге, но и полная конфискация украинских активов.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о проблемах со здоровьем, которые беспокоят ее в последнее время. Артистка призналась, что решила обратиться за консультацией к иммунологу, поскольку стала слишком часто сталкиваться с различными заболеваниями и хочет выяснить причину такого состояния.

О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

