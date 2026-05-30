'Даже были истерики': Ксения Мишина удивила признаниями о себе

Ксении Мишиной в начале актерского пути было сложно справляться с волнением во время съемок.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками неожиданными подробностями из своей жизни. Артистка призналась, что за уверенным экранным образом скрывается довольно застенчивый человек.

В своем Instagram артистка рассказала, что долгое время испытывала дискомфорт перед камерой и с трудом привыкала к публичности. По словам Мишиной, в начале актерского пути ей было крайне сложно справляться с волнением во время съемок.

Актриса также призналась, что не сразу смогла адаптироваться к ведению социальных сетей. Она отметила, что раньше ей не нравилось постоянно находиться в публичном пространстве, а создание контента нередко сопровождалось сильными переживаниями.

"Несмотря на то, что я выбрала публичную профессию, в жизни я довольно застенчивый человек и до сих пор часто смущаюсь в самых обычных ситуациях. Я также долго ненавидела вести соцсети, даже были истерики", – написала актриса.

Еще одним неожиданным фактом стало воспоминание о первой актерской визитке. По словам знаменитости, записать ее удалось лишь после 37 дублей, поскольку тогда страх перед камерой был особенно сильным. Однако желание добиться успеха в профессии помогло ей преодолеть внутренние барьеры.

Кроме того, Мишина откровенно рассказала о личной жизни. Актриса отметила, что, несмотря на несколько предложений руки и сердца, официально замужем она никогда не была.

Поделилась знаменитость и семейной историей, связанной с рождением сына. Она рассказала, что с детства мечтала назвать будущего ребенка Даниилом и даже во время беременности обращалась к малышу именно так. Однако незадолго до родов изменила решение, и в итоге сын получил имя Платон.

Также актриса призналась, что мечтает о дочери, говорящем попугае и большом аквариуме, который хотелa бы установить у себя дома.

Откровения звезды вызвали живой отклик среди подписчиков, многие из которых отметили, что такие признания помогают увидеть знаменитость с совершенно другой стороны.

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

