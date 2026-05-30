"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 12:55
Исполнительница отметила, что за последние месяцы ей постоянно приходится бороться с новыми симптомами.
Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о проблемах со здоровьем, которые беспокоят ее в последнее время.

В своих Instagram Stories артистка призналась, что решила обратиться за консультацией к иммунологу, поскольку стала слишком часто сталкиваться с различными заболеваниями и хочет выяснить причину такого состояния.

По словам певицы, очередное недомогание появилось практически сразу после недавнего выздоровления. Она рассказала, что утром проснулась с болью в горле и воспаленными миндалинами, хотя совсем недавно уже перенесла несколько болезней подряд.

Исполнительница отметила, что за последние месяцы ей постоянно приходится бороться с новыми симптомами. По ее словам, после лечения кашля начинаются насморк или другие проблемы со здоровьем, что вызывает у нее серьезное беспокойство.

Alyona Alyona надеется, что обследование поможет понять, связано ли частое недомогание с ослаблением иммунитета или существуют другие причины ухудшения самочувствия.

Кроме того, артистка поделилась размышлениями о том, что многие люди вокруг также стали болеть значительно чаще. Она призналась, что не может понять, почему в зрелом возрасте сталкивается с болезнями чаще, чем это было у ее родителей в аналогичном возрасте.

"Правда ли, что мы стали чаще болеть? В детстве я тоже болела, но почему-то сейчас так много всего, и все вокруг меня постоянно болеют. Можно было бы сказать, что это возраст, ведь уже за 30, а моим родителям тоже было за 30, и они не сильно болели. А мы почему-то стали болеть, и мне это не нравится", – подчеркнула артистка.

Певица подчеркнула, что намерена разобраться в ситуации и найти объяснение происходящему, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие.

Alyona Alyona / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Таисия Повалий, покинувшая Украину ради РФ и открыто вставшая на сторону Кремля, приговорена украинским судом к тюремному заключению с конфискацией имущества. Повалий ждет не только тюремный срок на бумаге, но и полная конфискация украинских активов.

Также Адель Асанти шокировала откровениями о тяжелых последствиях неудачной пластики ягодиц. Блогер призналась, что столкнулась с серьезным осложнением после того, как хирург перепутал и установил ей грудные импланты.

О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

