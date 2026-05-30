В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случился раздор — что произошло

Дети принца и принцессы Уэльских унаследовали разные предпочтения родителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям - дети

Принц Уильям рассказал о неожиданном конфликте интересов, который произошел в монаршей семье. Как сообщает Woman&Home, принц Джордж и принцесса Шарлотта переняли разные предпочтения родителей.

Не секрет, что принц Уильям — большой любитель футбола и болельщик команды "Астон Вилла". Страсть отца перенял и его наследник — Уильям и Джордж часто появлялись вместе на футбольных матчах и активно болели за любимую команду.

"Я надеюсь, что со временем все они найдут свои собственные команды. Не все они должны быть болельщиками "Виллы". Я стараюсь не быть пристрастным, но, очевидно, они видят, насколько я этим увлечен, и смотрят матчи вместе со мной", — поделился принц.

Однако оказалось, что принцесса Шарлотта не разделяет любовь отца и брата к футбольному клубу "Астон Вилла". По примеру своей матери Кейт Миддлтон она начала болеть за команду "Челси". О неожиданном раздоре в семье рассказал сам Уильям во время визита в Корнуолл.

"Моя дочь любит "Челси", — признался наследник британского престола.

Самым беспроблемным членом семьи в футбольном плане неожиданно оказался принц Луи. Принц Уильям признался, что сейчас его младший сын болеет сразу за пять команд и не видит в этом проблемы.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

