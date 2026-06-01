Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

После официальной регистрации брака молодожены намерены устроить трехдневное празднование в Палермо.

Дуа Липа официально вышла замуж

Кратко:

Британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой.

Свадебная церемония состоялась 31 мая в районе Мэрилебон в Лондоне и продлилась около 40 минут. Торжество прошло накануне масштабного празднования в Италии, которое пара планирует провести в кругу близких и друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

Дуа Липа выглядела элегантно в сшитом на заказ костюме цвета слоновой кости от французского модного дома Schiaparelli, любимого бренда Деми Мур и Бейонсе, разработанном креативным директором бренда Даниэлем Роузберри. Этот скульптурный образ состоял из приталенного жакета, украшенного фирменными сюрреалистическими золотыми пуговицами французского дома, и юбки-карандаш с асимметричным подолом, сообщает Instyle.

Образ дополнили белые перчатки, украшение от Bulgari и оригинальная белая шляпа, созданная известным дизайнером Стивеном Джонсом. От традиционной свадебной фаты артистка решила отказаться.

Жених появился на церемонии в темно-синем костюме от Louis Vuitton.

По информации СМИ, после официальной регистрации брака молодожены намерены устроить трехдневное празднование в Палермо. Среди возможных гостей называют Элтона Джона, Оливию Дин и Charli XCX, однако сама пара эти сообщения пока не подтверждает.

О романе Дуа Липы и Каллума Тернера стало известно летом 2024 года. Спустя несколько месяцев, во время рождественских праздников, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца, подарив ей кольцо с бриллиантом.

О персоне: Дуа Липа Дуа Липа - популярная британская поп-певица косовского происхождения, автор песен и модель. Она является одной из главных звезд современной музыкальной сцены, обладательницей нескольких премий "Грэмми" и Brit Awards. Родилась в Лондоне в семье этнических албанцев из Косово. Её имя "Дуа" в переводе с албанского означает "я люблю" или "хочу". Её музыку часто характеризуют как "дарк-поп" или современное диско. Огромную популярность ей принес альбом "Future Nostalgia" (2020). Начинала с публикации каверов на YouTube в 14 лет, после чего подписала контракт с лейблом Warner Bros. Records в 2015 году.

