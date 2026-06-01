"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась подробностями финансовых отношений с мужем Виталием Борисюком. Актриса призналась, как в их семье решаются денежные вопросы и существует ли общий бюджет.

По ее словам, они с мужем не придерживаются строгих правил в вопросах финансов. Супруги не контролируют доходы друг друга и не требуют отчетов о заработанных средствах. При этом полностью объединенного бюджета у них также нет. За годы совместной жизни пара выработала комфортную для себя систему.

"Скажу честно, что я никогда не скрывала своих денег. Они всегда на виду. Если мы что-то заработали вместе, где-то можем взять... Но до определенной степени это всегда, знаете, есть такой момент, когда тебя немножечко что-то раздражает", - признается актриса в проекте "Тур звездами".

В то же время актриса признает, что даже в крепких отношениях финансовые вопросы иногда становятся поводом для недоразумений. Она отметила, что определенные ситуации могут вызывать раздражение, особенно если один из супругов принимает решение о значительных тратах самостоятельно.

Звезда добавила, что может удивиться, когда узнает о крупной покупке уже после ее совершения. Особенно это касается случаев, когда речь идет о существенных суммах и незапланированных расходах.

"Да скажем, ты больше заработала, а муж не сказал, куда он потратил. И такая покупка, знаете, довольно дорогая. И поэтому ты думаешь: "А как же он не предупредил?" Никто не отчитывается о своих заработках. Ни я перед Виталиком, ни Виталик передо мной", - делится Ольга.

Она добавила, что отдельного места, где хранятся общие деньги, у них нет. По ее словам, сегодня все финансовые вопросы давно перешли в цифровой формат.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке более трех десятилетий. Супруги неоднократно делились секретами крепких отношений и признавались, что главным в семье считают доверие.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

