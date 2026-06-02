"Неприятные вещи": путинистка Егорова не оставляет в покое бывшего мужа

Известный украинский режиссер Семен Горов откровенно рассказал об отношениях с бывшей супругой Снежаной Егоровой. Знаменитость не стал скрывать в интервью OBOZ.UA, что экс-жена пытается связаться с ним.
По словам режиссера, несмотря на разрыв любых отношений между бывшими супругами, Егорова не оставляет его в покое и находит способы писать ему сообщения. Горов пытался пресечь эти попытки, но это не увенчалось успехом.
"Нет, мы не общаемся. Иногда она может написать мне какие-то неприятные вещи. Я блокирую — появляются какие-то другие способы написать. Но я в это уже не погружаюсь", — поделился клипмейкер.
Семен Горов считает, что его бывшую жену могут задевать его интервью, в которых он затрагивал тему их личной жизни. Более того, СМИ нередко прямо указывают на позицию бывшей знаменитости, что вызывает у нее негативные эмоции.
"Думаю, в основном реакция на мои интервью. Потому что я сам, честно говоря, никогда не говорю о ней каких-то жестких вещей. Но журналисты часто интерпретируют слова по-своему. Например, я говорю: "Мы не общаемся". А потом выходит заголовок вроде: "Семен Горов не общается с предательницей". Она это видит, ее это, видимо, триггерит — и она мне пишет что-то там. Но я стараюсь не читать и не реагировать. У каждого из нас давно другая жизнь", — высказался Горов.
Ранее Главред сообщал, что бессменный ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник уже успел отреагировать на неожиданное предложение Потапа стать новым героем шоу. Решетник намекнул, что рэпер лукавит и его сердце на самом деле занято.
Также в ночь на 2 июня Украина подверглась очередной масштабной российской атаке. Знаменитости показали, как прятали детей: телеведущая Маша Ефросинина пережидала обстрелы с сыном на станции метро, а Елена Светлицкая опубликовала кадр с дочками, заснувшими прямо на полу.
Про персону: Снежана Егорова
Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.
После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
