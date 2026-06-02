"Прежде чем проситься": Решетник раскрыл, почему Потапу не светит "Холостяк"

Григорий Решетник про Потапа на "Холостяке"

Бессменный ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник отреагировал на предложение Потапа принять участие в шоу. Григорий намекнул в выпуске "Насправді Show", что на самом деле сердце рэпера не свободно.

По словам ведущего, для главного героя проекта важно не только семейное положение, но и внутренняя осознанность, а также готовность строить отношения на проекте. Решетник подчеркнул, что реалити не должно быть личным пиар-проектом для звезды, ведь на "Холостяке" зарождаются чувства между реальными людьми.

"Прежде чем проситься на "Холостяк", нужно быть холостяком. И не только в плане какого-то креатива, пиара, а по-настоящему. И поэтому взрослые парни должны действовать осознанно и по-взрослому. И ни в коем случае не играть и не строить пиар-проекты на личных чувствах и отношениях", — поделился Григорий.

Решетник таким образом задел Потапа, намекнув на то, что "расставание" с Настей Каменских было лишь обманом и пиаром их воссоединения как творческого дуэта. Ведущий проекта подчеркнул, что у реалити нет отбоя от желающих мужчин, и назвал главное условие для них.

"Но, как говорится, нужно, чтобы сердце было свободно", — подытожил Григорий Решетник.

Напомним, что Потап публично обратился к бессменному ведущему шоу "Холостяк" Григорию Решетнику в новой соцсети Threads. Музыкант решил иронично разузнать условия отбора для главного героя романтического проекта.

"Где проходит кастинг, чтобы стать следующим Холостяком? Гриша Решетник, напиши мне", — пошутил продюсер.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

