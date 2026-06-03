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"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 14:10
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Артистка решила реализовать себя в создании одежды.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - бизнес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Каким бизнесом занимается Ольга Сумская
  • Почему ее бизнес убыточен

Известная украинская артистка Ольга Сумская откровенно рассказала о своем увлечении, которое решила превратить в бизнес. Как сообщила актриса в комментарии РБК-Украина LIFE, пока это дело не приносит ей прибыли.

По словам Сумской, она давно загорелась идеей создавать одежду с принтами по мотивам картин известной украинской художницы Екатерины Билокур. Ольга сама с удовольствием занималась дизайном платьев и подбирала для них принты, но приостановила производство из-за начала войны.

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Ольга Сумская в платье своего бренда
Ольга Сумская в платье своего бренда / фото: instagram.com, ridna_os

"Возможно, когда-то будет возможность, пройдут эти страшные времена, и снова я сделаю свои платья. Меня вдохновили в свое время картины Екатерины Васильевны Билокур. Именно ее украинские цветы, которые я увидела еще в детстве. Я поняла, что мне надо воспроизвести эту красоту на ткани. Я сама раскладывала на ткани эти цветы. Я автор именно этого художественного воплощения и популяризации этой живописи. Поэтому пусть бренд живет", — высказалась актриса.

Знаменитость отметила, что бренд не приносил ей прибыли, но дарил много вдохновения благодаря возможности воплощать свои творческие идеи и получать благодарность клиентов.

Ольга Сумская
Ольга Сумская - как зарабатывает / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Больше убытков, чем прибыли. Но ты работаешь ради вдохновения. Когда ты видишь этих прекрасных женщин, когда заказчицы получают твое платье и говорят: "Госпожа Оля, когда я беру это платье в руки, я чувствую, что я в Украине". Я сейчас рассказываю, и у меня мороз по коже, потому что отсылала платье, например, в Канаду или Америку", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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